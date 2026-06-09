Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28

Όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τον Ιούνιο αναμένεται η νομοθέτηση μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, όπως ανέφερε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.
  • Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προβλέπει επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2026
  • 2028 που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες.
  • Ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει την τετραετία και δεν υπάρχει διάθεση για πρόωρες εκλογές.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα και την αποφυγή διάσπασης σε πολλά κόμματα.
  • Για την ακρίβεια, εφαρμόζονται στοχευμένα μέτρα και μόνιμες παρεμβάσεις, όπως επιδοτήσεις και μείωση φόρων, για τη στήριξη της κοινωνίας.
Snapshot powered by AI

Τον Ιούνιο αναμένεται η νομοθέτηση των μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, όπως τόνισε μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, δήλωσε ότι κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και μη- δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, είναι και πολλά άλλα- θα αξιοποιείται διαρκώς προς τη βελτίωση της συνθήκης των πολιτών.

Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε ότι η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία '26- '28. Και οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας. «Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση από τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε, «για να εξαντλήσουμε την τετραετία, για να κυβερνήσουμε τη χώρα και για να λύσουμε προβλήματα. 'Αρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η διάθεση. Αφορά περισσότερο, θα έλεγα, στο κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο ασχολείται συνεχώς με τις εκλογές. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το «κυβερνάν» από το «εκλέγεσθαι»».

Ειδικά δε με το ενδεχόμενο να υπάρξουν πολλά πολιτικά κόμματα υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, απάντησε ότι «στις κάλπες δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Έχουμε βιώσει στο πετσί μας, ως χώρα, τι σημαίνει να μην υπάρχει σταθερότητα. Και η σταθερότητα δεν είναι σλόγκαν. Είναι σαν το οξυγόνο. Καταλαβαίνεις, τι σημαίνει, όταν δεν είναι εκεί. 'Αρα, πρέπει να μην χάσουμε αυτό το κεκτημένο».

Σχετικά με την ακρίβεια, ο υπουργός είπε ότι αφ' ενός γίνονται στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές (π.χ. επιδότηση στο Diesel, επιδότηση στα λιπάσματα), ή αμιγώς στοχευμένες ενέργειες (π.χ. τα 150 ευρώ για κάθε παιδί) και αφ' ετέρου υπάρχουν τα μόνιμα μέτρα, τα οποία εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία αφαιρώντας βάρη (π.χ. μείωση 83 φόρων και εισφορών, μηδενισμός του φόρου για νέους κάτω των 25 ετών που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ σε 12.000 οικισμούς, κ.λπ.).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07ΥΓΕΙΑ

Ζέστη: Πόσο αυξάνονται οι παλμοί της καρδιάς για κάθε +1°C εσωτερικά στο σώμα

15:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η EA προβλέπει τον νικητή του Μουντιάλ – Αυτή η χώρα θα κατακτήσει το τρόπαιο

15:04ΚΟΣΜΟΣ

National Geographic: Η Κρήτη ανάμεσα στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Στην Αιόλου το στρατηγείο της Καρυστιανού - Πυρετώδεις προετοιμασίες στα γραφεία του κόμματος

14:59WHAT THE FACT

Πλοίο εξαφανίστηκε πριν από 250 χρόνια - Τώρα αποκαλύπτει τα μυστικά του ένα προς ένα

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Κορυδαλλό: 25χρονος εμβόλισε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. και τραυμάτισε αστυνομικό

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φίδι βρήκε καταφύγιο στη μηχανή ΙΧ - Δείτε βίντεο

14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28

14:51ΠΑΙΔΕΙΑ

Το University of London στην Αθήνα με αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών

14:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ

14:35ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Οι 37 φορές που ο Τραμπ ήταν «πολύ κοντά» σε συμφωνία με το Ιράν - «Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα»

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Βρέθηκε σε αιφνιδιαστική επιχείρηση σημαντική ποσότητα ναρκωτικού «μπονσάι»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Δεν ξέρω γιατί με έχετε εδώ, εγώ μπήκα στο σπίτι και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος» - Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή με τον γιο της

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Κακοποίηση βρέφους από τον πατέρα του μπροστά στα μάτια περαστικών

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα από Πορτογάλο ιστορικό : «Γελοία και δηλητηριώδης η ιδέα ότι η τέχνη πρέπει να φυλετικοποιηθεί»

14:07LIFESTYLE

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Το επίθετο ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου»

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 55χρονο που μαχαίρωσε τον φίλο του

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 22χρονης

13:43ANNOUNCEMENTS

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σαγράδα Φαμίλια: Ένα «θαύμα» αρχιτεκτονικής ολοκληρώθηκε μετά απο 144 χρόνια - Ο Γκαουντί, ο Πάπας Λέων ΙΔ' και οι αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Δεν ξέρω γιατί με έχετε εδώ, εγώ μπήκα στο σπίτι και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος» - Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή με τον γιο της

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Μουδιασμένη η Μεσοποταμία από τον χαμό του 16χρονου – «Ήταν μία αχώριστη παρέα» - Ακαριαία σκοτώθηκε ο νεαρός μαθητής

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνα 37 ετών υποδυόταν την... 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει - Πώς την κατάλαβαν

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αιγιάλεια: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στό Λονδίνο: Γονείς βούτηξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη μαζί με τον γιο τους - Έπασχε από ανίατη ασθένεια

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Κακοποίηση βρέφους από τον πατέρα του μπροστά στα μάτια περαστικών

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μάζα με καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα από Πορτογάλο ιστορικό : «Γελοία και δηλητηριώδης η ιδέα ότι η τέχνη πρέπει να φυλετικοποιηθεί»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή μια 70χρονη σε σοκαριστικό τροχαίο στα Μάλγαρα - Εικόνες από το σημείο

12:14WHAT THE FACT

Πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει πού είναι κρυμμένες στη Γη 4 εξωγήινες βάσεις

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: To ECMWF «κλειδώνει» ψύχρα για την Ελλάδα - Πότε επιστρέφει το καλοκαίρι

12:57LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι της πρωινής ενημερωτικής ζώνης

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η στιγμή που κεραυνός «διασχίζει» κυκλική γέφυρα εν μέσω σφοδρής καταιγίδας – Βίντεο

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φίδι βρήκε καταφύγιο στη μηχανή ΙΧ - Δείτε βίντεο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σαγράδα Φαμίλια: Ένα «θαύμα» αρχιτεκτονικής ολοκληρώθηκε μετά απο 144 χρόνια - Ο Γκαουντί, ο Πάπας Λέων ΙΔ' και οι αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό

14:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λήγει η προθεσμία για τα ασανσέρ - Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ