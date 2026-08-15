Ιράν προς Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet»

Snapshot Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών απάντησε στις δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να καταληφθούν με απλές δηλώσεις ή στρατιωτική παρουσία.

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε ότι το Ιράν δεν φοβάται απειλές ούτε επιδεικτικές κινήσεις δύναμης.

Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ιράν.

Ο Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι αρνείται την πραγματικότητα της ήττας της και συνεχίζει να εφαρμόζει αποκλεισμό. Snapshot powered by AI

Μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κηρυχθούν έδαφος των ΗΠΑ μετά τον πόλεμο και την ήττα του Ιράν, ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών απάντησε μέσω του Χ.

Όπως είπε, «τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί ούτε με ένα tweet, ούτε με αεροπλανοφόρο, ούτε με την έκδοση διαταγής, ούτε με προεκλογική ομιλία. Το Ιράν δεν φοβάται τις απειλές ούτε δειλιάζει μπροστά σε επιδείξεις δύναμης», δήλωσε ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι σε ανάρτησή του στο X.

Ο Γαριμπαμπαντί πρόσθεσε ότι η διέλευση από τα Στενά θα συνεχίσει να τελεί υπό τον έλεγχο του Ιράν και όσο η Ουάσινγκτον «δεν αποδέχεται την πραγματικότητα της ήττας» και συνεχίζει τις «φαντασιώσεις» της και θα συνεχίζει να εφαρμόζει αποκλεισμό.

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