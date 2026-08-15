Στενά του Ορμούζ: Νέα επίθεση σε πλοίο μεταφοράς πετρελαίου των ΗΑΕ - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Snapshot Ένα πλοίο μεταφοράς πετρελαίου της ADNOC δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η επίθεση είναι η τρίτη σε πλοίο της ADNOC σε λιγότε Snapshot powered by AI

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ADNOC) ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της δέχτηκε επίθεση κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων WAM.

Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση σε πλοίο της ADNOC σε λιγότερο από μία εβδομάδα και στην 19η συνολικά από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Η ADNOC είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο και εξάγει αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διυλισμένα προϊόντα διεθνώς.

Τα ΗΑΕ κατηγόρησαν το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τις προηγούμενες επιθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση σχετικά με την επίθεση της Παρασκευής το βράδυ.

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