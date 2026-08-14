Κρήτη: Οδηγός αυτοκινήτου επιχειρεί επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από φορτηγό
Πάνω σε «τυφλή» στροφή και με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα
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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει επικίνδυνη προσπέραση από αυτοκίνητο στον Βλητέ Σούδας, στα Χανιά.
Δείτε το βίντεο στο daynight.gr.
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