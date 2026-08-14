Κρήτη: Οδηγός αυτοκινήτου επιχειρεί επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από φορτηγό

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει επικίνδυνη προσπέραση από αυτοκίνητο στον Βλητέ Σούδας, στα Χανιά.

Δείτε το βίντεο στο daynight.gr.