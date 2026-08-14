Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

Snapshot Τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται αστάθεια με βροχές σε περιοχές της δυτικής και ανατολικής Θεσσαλίας, δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και νότιας Πελοποννήσου.

Από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες που θα φτάνουν έως 7 μποφόρ με πιθανές ριπές έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο και στα ορεινά θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς.

Από τις 16 Αυγούστου ο καιρός θα βελτιωθεί και οι βροχές θα μετατοπιστούν ανατολικά, με άνοδο της θερμοκρασίας έως τις 25 Αυγούστου και πιθανότητα νέου κύματος καύσωνα.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον Ειρηνικό έχει φτάσει στο +2,6℃, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του φαινομένου El Niño, που παρακολουθείται στενά λόγω των επιπτώσεών του στα παγκόσμια καιρικά πρότυπα. Snapshot powered by AI

Αστάθεια αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο στη χώρα μας με βροχές στη δυτική και ανατολική Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες, με την ένταση του ανέμου να αγγίζει τα 7 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται ριπές οι οποίες θα φτάσουν τα 9.

Η θερμοκρασία τον Δεκαπενταούγουστο δεν θα ξεπεράσει του 32 βαθμούς, με τον υδράργυρο να φτάνει στο Αιγαίο και στα ορεινά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Από τις 16 Αυγούστου ο καιρός θα σημειώσει βελτίωση, με τις μπόρες και τις βροχές να μετατοπίζονται ανατολικά.

Τις υπόλοιπες μέρες έως και τις 25 του μήνα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ύπαρξη ενός νέου κύματος καύσωνα.

El Niño σε έξαρση: Στο +2,6℃ η θερμοκρασία του Ειρηνικού – Νέο άλμα μέσα σε 30 ημέρες

Νέα σημαντική άνοδο καταγράφει ο δείκτης Niño 3.4, σύμφωνα με τη σημερινή ανάρτηση (14/08) του Κώστα Λαγουβάρδου από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην κεντρική τροπική ζώνη του Ειρηνικού έφτασε τους +2,6℃, έναντι +2℃ πριν από μόλις 30 ημέρες.

Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή τιμή, καθώς συνθήκες El Niño χαρακτηρίζονται οι θετικές αποκλίσεις από +0,5℃ και πάνω.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει την περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου και παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες, καθώς το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα καιρικά και κλιματικά πρότυπα σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Ο κ. Λαγουβάρδος προτρέπει τους πολίτες να παρακολουθούν το Παρατηρητήριο El Niño της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη σελίδα: https://meteo.gr/elnino/.

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