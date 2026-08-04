Αυτό ήταν «μόνο η αρχή»: Το «Super El Nino» θα λάβει τεράστιες διαστάσεις προειδοποιεί ο WMO

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ κρούει καμπανάκι για ενίσχυση του φαινομένου, που ήδη επηρεάζει πολλές περιοχές του πλανήτη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αυτό ήταν «μόνο η αρχή»: Το «Super El Nino» θα λάβει τεράστιες διαστάσεις προειδοποιεί ο WMO
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  • Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το Super El Niño θα ενταθεί από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, προκαλώντας περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας.
  • Η Ευρώπη βιώνει έντονους καύσωνες και μεγάλες πυρκαγιές, με τη Γαλλία να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της χειρότερης κρίσης πυρκαγιών από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Πάνω από 435.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη Ιουλίου, καταγράφοντας σοβαρή περίοδο πυρκαγιών.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, με σημαντικές πυρκαγιές σε εθνικά δάση σε πολλές πολιτείες.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τονίζει ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο επιδεινώνει τις ήδη ακραίες θερμοκρασίες και τις φυσικές καταστροφές παγκοσμίως.
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Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει όλους όσοι πιστεύουν ότι το Super El Niño έκανε τη δουλειά του για φέτος, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό ήταν «μόνο η αρχή» με το φαινόμενο να εντείνεται από τον τρέχοντα μήνα Αύγουστο μέχρι τουλάχιστον τον Οκτώβριο.

«Θα κάνει ακόμα περισσότερη ζέστη καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ. Η Ευρώπη έχει ήδη βιώσει αρκετούς καύσωνες, ο κύκλος των μουσώνων στην Ινδία έχει διαταραχθεί, ενώ πολλές άλλες περιοχές του κόσμου καίγονται.

«Το Ελ Νίνιο δεν είναι μόνο στο κατώφλι μας – είναι μέσα στο σπίτι και ανεβάζει τη θερμοκρασία», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Προειδοποίησε ότι «αυτή είναι μόνο μια πράξη προθέρμανσης», προσθέτοντας ότι «το Ελ Νίνιο ενισχύεται - προσθέτοντας καύσιμο σε έναν πλανήτη που ήδη φλέγεται με καυτούς θόλους θερμότητας, αποκαλυπτικές πυρκαγιές και ρεκόρ ζεστών θαλασσών».

Η Ευρώπη ειδικότερα βρισκόταν κάτω από έναν θόλο θερμότητας, δημιουργώντας εξαιρετικά ζεστές συνθήκες. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή μέρα της, με πυρκαγιές να κατακαίνε μεγάλες περιοχές. Το Μπορντό είχε μια πυρκαγιά τόσο τεράστια που δημιούργησε το δικό της σύννεφο, γεμάτο κεραυνούς και καταιγίδες.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κήρυξε μεγάλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χαρακτηρίζοντάς την, τη χειρότερη κρίση που σχετίζεται με πυρκαγιές από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Δανία, η Γερμανία και η Πολωνία κατέγραψαν επίσης υψηλές θερμοκρασίες όλων των εποχών.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, πάνω από 435.000 εκτάρια γης είχαν καεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας την μια από τις πιο σοβαρές περιόδους πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν επίσης υψηλές θερμοκρασίες και ζεστές συνθήκες, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 42.8 βαθμούς Κελσίου στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Ένας θόλος θερμότητας κατέλαβε επίσης τη Βόρεια Καρολίνα, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 41 βαθμούς Κελσίου τον Ιούλιο. Έντονοι καύσωνες έπληξαν τη Δύση και τις Μεγάλες Πεδιάδες, με σοβαρή ξηρασία στις αρχές της σεζόν στις νότιες και κεντρικές περιοχές.

Οι καλοκαιρινοί κεραυνοί και οι ζεστές, ξηρές συνθήκες ξυλείας προκάλεσαν μεγάλες σύνθετες πυρκαγιές σε εθνικά δάση στο Κολοράντο, το Αϊντάχο, τη Μοντάνα και τη Νεβάδα.

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