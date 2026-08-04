Ηνωμένες Πολιτείες και Μαρόκο γιορτάζουν 250 χρόνια στενής φιλίας

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Μαρόκου αποκτούν άλλη δυναμική και θα αλλάξουν τις ισορροπίες στη Βόρεια Αφρική

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

Ηνωμένες Πολιτείες και Μαρόκο γιορτάζουν 250 χρόνια στενής φιλίας
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Με την ευκαιρία της 27ης επετείου της ενθρόνισης του Βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ΄, έλαβε συγχαρητήριο μήνυμα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κ. Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο υπογράμμιζε ότι «φέτος, γιορτάζουμε 250 χρόνια αμερικανικής ιστορίας και διαρκούς φιλίας με το Μαρόκο - ένας δεσμός που σφυρηλατείται με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό».

Όσον αφορά το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε στο Βασιλιά ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφείς. Αναγνωρίζουμε την κυριαρχία του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα και υποστηρίζουμε τη σοβαρή, αξιόπιστη και ρεαλιστική πρόταση αυτονομίας του Μαρόκου ως τη μόνη βάση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση».

Συνέχισε λέγοντας ότι «οποιαδήποτε άλλη οδός παρατείνει το status quo και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Πρέπει να δοθεί πλέον ένα τέλος σε αυτή τη διαμάχη και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προωθούν την πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση».

Ομοίως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τραμπ δήλωσε ότι η «σοφή ηγεσία» του Βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄ αποτελεί «πυλώνα σταθερότητας» και ότι η ακλόνητη δέσμευση του Μαρόκου να «εργάζεται για την ειρήνη, να καταπολεμά τον εξτρεμισμό και να προστατεύει την ασφάλεια των Αμερικανών και των Μαροκινών πολιτών ,αντιπροσωπεύει μια πολύτιμη συνεργασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όσον αφορά στη διμερή οικονομική συνεργασία, το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου ανέφερε: «Το όραμά σας για ανάπτυξη ανοίγει προοπτικές ευημερίας τόσο για τους λαούς όσο και για τις οικονομίες μας», προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στις ομάδες του να εργαστούν για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με το Μαρόκο, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Σαχάρας.

Η αξιόπιστη αμερικανική τεχνολογία και καινοτομία θα συνεχίσουν να χρησιμεύουν ως εταίροι του Μαρόκου για τα επόμενα 250 χρόνια, σε όλους τους στρατηγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης, των κρίσιμων ορυκτών και της ασφάλειας.

Η οδός ταχείας κυκλοφορίας Τιζνίτ–Ντάχλα, μήκους 1.055 χιλιομέτρων, ονομάστηκε «Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», σύμφωνα με το επίσημο Μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο με επιστολή του Βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ΄.

Ο Βασιλιάς ανέφερε ότι με την κίνηση αυτή θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την απόφαση του κ. Ντόναλντ Τραμπ, το 2020, να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα.

Ο κ. Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄ μέσω των social media και εξέφρασε την επιθυμία να διανύσει στο μέλλον ολόκληρο τον οδικό άξονα.

Το έργο, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε σχεδόν 850 εκατ. ευρώ, συνδέει την Τιζνίτ με τη Λααγιούν και συνεχίζει έως την Ντάχλα, κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού.

Η συγκεκριμένη απόφαση είχε ληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξομάλυνση των σχέσεων του Μαρόκου με το Ισραήλ.

Η Δυτική Σαχάρα,Ισπανική αποικία έως το 1975, ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από το Μαρόκο.

Ο φάκελος της Δυτικής Σαχάρας, μιας περιοχής πλούσιας σε φυσικούς πόρους όπως ο φώσφορος και η αλιεία, παραμένει μία από τις πιο περίπλοκες υποθέσεις στη διπλωματική σκηνή της Bόρειας Αφρικής και μία από τις βασικές αιτίες της ιστορικής αντιπαράθεσης με τη γειτονική Αλγερία.

Το μέτωπο Πολισάριο,το οποίο υποστηρίζεται από την Αλγερία, διεκδικεί την ανεξαρτησία της περιοχής.

Ο ΟΗΕ εξακολουθεί να την κατατάσσει στα «μη αυτοδιοικούμενα εδάφη».

Ο δρόμος είναι μακρύς και απαιτούνται άριστοι διπλωματικοί χειρισμοί.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Μαρόκου αποκτούν άλλη δυναμική και θα αλλάξουν τις ισορροπίες στη Βόρεια Αφρική. Η Δυτική Σαχάρα είναι μόνο η αφορμή.

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