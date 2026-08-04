Πυρκαγιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας - Έρευνα της Πυροσβεστικής για εμπρησμό

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας - Έρευνα της Πυροσβεστικής για εμπρησμό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας στις 13:30.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
  • Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμβάλλει με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς για πιθανό εμπρησμό.
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ηγουμενίτσας Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

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