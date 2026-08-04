Πυρκαγιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας - Έρευνα της Πυροσβεστικής για εμπρησμό
Στην κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας στις 13:30.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
- Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμβάλλει με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς για πιθανό εμπρησμό.
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ηγουμενίτσας Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.
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