Πήλιο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο - Ξεκίνησε από σκουπίδια σε γκρεμισμένο σπίτι

Snapshot Η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου οριοθετήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Η φωτιά έκαιγε σε καλλιέργειες και δασική έκταση κοντά σε οικισμό.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρίψεις από αέρος.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, στον Δήμο Βόλου.

Η φωτιά έκαιγε σε καλλιέργειες και δασική έκταση, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η φωτιά ξεκίνησε από εγκαταλελειμμένο σπίτι

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των κατοίκων του Αγίου Λαυρεντίου για να περιορίσουν τη φωτιά, όπως περιγράφει το magnesianews.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αγίου Λαυρεντίου, Αλέξανδρο Σεϊταρίδη, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε σε από σκουπίδια ή παλιά αντικείμενα που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι και λόγω της ξηρασίας επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση.

Όπως ανέφερε, τα γύρω σπίτια ήταν καθαρισμένα από τα ξερά χόρτα, γεγονός που απέτρεψε τη φωτιά να εξαπλωθεί προς το κοντινό ρέμα. Επίσης, σημαντική ήταν η συμβολή των κατοίκων, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν με φτυάρια και λάστιχα, ώστε να περιορίσουν τη φωτιά, μέχρι να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα έσπευσε άμεσα, καθώς έχει δημιουργηθεί κέντρο της ΠΟΥ στο σχολείο του οικισμού, ενώ η συντονισμένη και άμεση αντίδραση όλων των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου.

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