Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης με πρωταγωνιστή Έλληνα γιατρό - Οι κατηγορίες και η επιστροφή

Snapshot Έλληνας γιατρός κρίθηκε ένοχος σεξουαλικής παρενόχλησης νεαρής συναδέλφου του σε νοσοκομείο του NHS στη Βρετανία.

Καταγγέλθηκε ότι έδειξε άσεμνο βίντεο και φωτογραφία με σεξουαλικό περιεχόμενο, στο οποίο φέρεται να πρωταγωνιστεί ο ίδιος.

Ο γιατρός άγγιξε τη συνάδελφο και έκανε ακατάλληλες προτάσεις.

Το πειθαρχικό όργανο απέρριψε την δικαιολογία του για πολιτισμικές διαφορές και επέβαλε ποινή εξάμηνης διαθεσιμότητας. Snapshot powered by AI

Ποινή εξάμηνης διαθεσιμότητας επιβλήθηκε σε έναν Έλληνα γιατρό, ο οποίος εργαζόταν σε νοσοκομείο του εθνικού συστήματος υγείας της Βρετανίας (NHS), καθώς κρίθηκε ένοχος από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, για σεξουαλική παρενόχληση νεαρής συναδέλφου του.

Η υπόθεση που απασχολεί σήμερα (04/08/2026) τον βρετανικό Τύπο, αφορά στην καταγγελία μιας γιατρού σε βάρος του Σ.Δ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Έλληνας γιατρός έδειξε βίντεο και φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο στη νεότερη συνάδελφό του, μέσα στο νοσοκομείο όπου εργάζονταν, χαμογελώντας πονηρά. Στο σεξουαλικού περιεχομένου βίντεο, μάλιστα, φέρεται να πρωταγωνιστούσε ο ίδιος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 2023. Είχε, όμως προηγηθεί ένα ακόμη επεισόδιο. Ο Έλληνας γιατρός φέρεται να έβαλε το χέρι του γύρω από τη μέση της συναδέλφου του και να της είπε «θα κάνω σεξ μαζί σου πριν επιστρέψω» στην Ελλάδα ή στη Γερμανία (το θύμα δεν μπορούσε να θυμηθεί σε ποια χώρα της είχε πει, καθώς ο συγκεκριμένος γιατρός είχε θητεύσει και στη Γερμανία). Η νεαρή γιατρός υποστήριξε, επίσης, ότι ο Σ.Δ. της είπε πως «είχε κοιμηθεί με κάθε νοσοκόμα σε προηγούμενο νοσοκομείο στο οποίο είχε εργαστεί και απολάμβανε να επισκέπτεται μουσεία σεξ», σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης από την αρμόδια βρετανική δικαστική αρχή, τον προηγούμενο μήνα, ο Έλληνας γιατρός υποστήριξε πως ήταν νέος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένιωθε «κοινωνικά απομονωμένος» και αυτός ήταν ο λόγος που «δεν είχε τηρήσει τα ενδεδειγμένα όρια». Όταν ρωτήθηκε για το πώς αγκάλιασε το θύμα, είπε ότι πίστευε ότι αυτή ήταν φυσιολογική συμπεριφορά επειδή «έτσι χαιρετούν συνήθως οι άνθρωποι στην Ελλάδα», αναφέρει η έκθεση του δικαστικού οργάνου.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως η συμπεριφορά του «υπερέβη πολύ τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο ή την έλλειψη εξοικείωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο», εκμεταλλευόμενος ο ίδιος την ανώτερη θέση του. Ο Έλληνας γιατρός παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του είχε σεξουαλικά κίνητρα. Όμως, δήλωσε σοκαρισμένος, όταν έμαθε ότι η συμπεριφορά του είχε κάνει το θύμα να νιώθει φόβο και απροθυμία να προσέλθει στην εργασία της.

Επί 18 μήνες, το θύμα βίωνε ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως καταγγέλλει. Ο Έλληνας γιατρός δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» που την έκανε να νιώσει έτσι και πρόσθεσε ότι «ποτέ δεν είχε την πρόθεση να προκαλέσει τέτοια δυσφορία». Όπως κατέθεσε, έκτοτε παρακολούθησε σεμινάρια για τα επαγγελματικά όρια και τη σεξουαλική παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλληνας γιατρός απολύθηκε από το συγκεκριμένο νοσοκομείο τον Σεπτέμβριο του 2024. Πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο.

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