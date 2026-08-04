Μάγχη: Φωτιά ξέσπασε σε σκάφος - Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης

Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, 157 άνθρωποι διασώθηκαν από τη θάλασσα και θα μεταφερθούν στη Μπουλόν-συρ-Μερ.

Μιχάλης Παπαδάκος

Μάγχη: Φωτιά ξέσπασε σε σκάφος - Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε λέμβο που μετέφερε έως 160 μετανάστες κατά τη διέλευσή της στη Μάγχη, προκαλώντας βύθιση του σκάφους.
  • Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή της βρετανικής και γαλλικής ακτοφυλακής και ομάδων διάσωσης.
  • Έχουν διασωθεί 157 άτομα, τα οποία μεταφέρονται στη Μπουλόν-συρ-Μερ και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.
  • Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, αλλά κάποιοι διασωθέντες αντιμετωπίζουν υποθερμία.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή του σκάφους, με την ακεραιότητά του να επιδεινώνεται γρήγορα.
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Μια λέμβος που μετέφερε έως και 160 μετανάστες έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να διασχίσει τη Μάγχη. Τα πλοία διάσωσης αποβιβάστηκαν περίπου στις 6 π.μ. σήμερα, αφού η μηχανή του σκάφους έπιασε φωτιά στα ανοικτά των ακτών της Μπουλόν-συρ-Μερ.

Η πυρκαγιά δεν κατέστη δυνατόν να σβήσει κι έτσι προκλήθηκε η βύθιση του σκάφους με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

Ομάδες διάσωσης παράλληλα με τη βρετανική και τη γαλλική ακτοφυλακή επιχειρούν στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης διάσωσης.

Ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής δήλωσε: «Ένα σκάφος έπιασε φωτιά νωρίτερα σήμερα το πρωί ενώ βρισκόταν στην γαλλική περιοχή έρευνας και διάσωσης. Βρετανικά σκάφη και μια σωστική λέμβος συνδράμουν».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη βόρεια Γαλλία αναφέρουν ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο ορισμένοι από τους διασωθέντες υπέφεραν από υποθερμία.

Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, 157 άνθρωποι διασώθηκαν από τη θάλασσα και θα μεταφερθούν στη Μπουλόν-συρ-Μερ.

«Ένα μικρό σκάφος έπιασε φωτιά στα σύνορα μεταξύ γαλλικών και βρετανικών υδάτων, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πηδήξουν στο νερό», δήλωσαν Γάλλοι αξιωματούχοι.

Η Γαλλική Ακτοφυλακή δήλωσε ότι παρακολουθούσε το σκάφος και «Το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου... η μηχανή του έπιασε φωτιά και η ακεραιότητα του σκάφους επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα».

«Στο τέλος της επιχείρησης διάσωσης, συνολικά 157 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.»

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