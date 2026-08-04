Ιδρύεται το πρώτο φαρμακείο στον Άγιο Ευστράτιο - Δωρεά του επιχειρηματία Γιώργου Κωνσταντέλλη

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του πρώτου φαρμακείου στον ακριτικό Άγιο Ευστράτιο. Η σημαντική αυτη εξέλιξη, έγινε γνωστή κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη Λήμνο.

Ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνο Σινάνη και τον επιχειρηματία με καταγωγή από τη Λήμνο, Γιώργο Κωνσταντέλλη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε στον Υπουργό η πρόθεση του κ. Κωνσταντέλλη να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη δημιουργία φαρμακείου στον Άγιο Ευστράτιο, καλύπτοντας το κόστος διαμόρφωσης και εξοπλισμού του χώρου, καθώς και την προμήθεια των πρώτων φαρμάκων που θα απαιτηθούν για την έναρξη της λειτουργίας του.

Ο κ. Γεωργιάδης χαιρέτισε την πρωτοβουλία και δεσμεύτηκε να συνδράμει προσωπικά στην επίσπευση όλων των απαραίτητων διοικητικών και θεσμικών διαδικασιών. Παράλληλα, είπε ότι θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολο Βαλτά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία υλοποίηση του εγχειρήματος.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την πρόθεσή του, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να επισκεφθεί τον Άγιο Ευστράτιο προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του νέου φαρμακείου, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας μιας δομής που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την υγειονομική θωράκιση του νησιού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους του ακριτικού νησιού, οι οποίοι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άμεση πρόσβαση σε φαρμακευτικό υλικό. Για τον Άγιο Ευστράτιο, η δημιουργία ενός οργανωμένου φαρμακείου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στους μόνιμους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο επιχειρηματίας Γιώργος Κωνσταντέλλης στέκεται έμπρακτα δίπλα στον τόπο καταγωγής του. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει με πράξεις το ενδιαφέρον και την αγάπη του για τη Λήμνο, στηρίζοντας πρωτοβουλίες και προσφέροντας όπου υπάρχει ανάγκη. Η νέα αυτή δωρεά, που αφορά πλέον και τον ακριτικό Άγιο Ευστράτιο, επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων των δύο ακριτικών νησιών, αφήνοντας ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από έργα με πραγματική αξία για τις τοπικές κοινωνίες.