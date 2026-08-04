«Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ -Παράταση παραστάσεων για τον Σεπτέμβριο

Μετά τη μεγάλη επιτυχία η παράσταση «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» και η πιο εκρηκτική θεατρική παρέα του καλοκαιριού συνεχίζει να γράφει ιστορία και ανανεώνει το ραντεβού της και τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες βραδιές γέλιου και σάτιρας!

Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτιρας, του stand-up και της κωμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του Πεδίου του Άρεως;

Κορυφαίοι καλλιτέχνες, Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου - μια ομάδα φύσει και θέσει κωμικών – ενώνει τις δυνάμεις της και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα, για να σατιρίσει τα κακώς κείμενα και όσα μας απασχολούν με τον πιο αφοπλιστικό τρόπο αποδεικνύοντας ότι η καλοκαιρινή διασκέδαση θέλει ανατροπή, ρυθμό, τραγούδι και αστείρευτο χιούμορ…

Το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια εμπειρία γεμάτη κέφι, σάτιρα, μουσική και ανεπιτήδευτη διασκέδαση που υπενθυμίζει πως το γέλιο παραμένει η πιο αισιόδοξη απάντηση σε όλα. Φυσικά, ένα τέτοιο θέαμα δεν είναι ποτέ το ίδιο, κάθε παράσταση είναι μια και μοναδική! Όλοι οι συντελεστές σχολιάζουν με αστείρευτη ενέργεια και σκηνική άνεση όσα συμβαίνουν γύρω μας σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια φρέσκια εμπειρία κάθε φορά.

Το ραντεβού ανανεώνεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για 4 τελευταίες παραστάσεις στις 2, 8, 16 και 23 Σεπτεμβρίου εκεί όπου η κωμωδία φτάνει στα άκρα με καλοκαιρινή διάθεση σε μια βραδιά που έχει ήδη γίνει talk of the town προσφέροντας την πιο απολαυστική διέξοδο από την καθημερινότητα στην καρδιά της πόλης.

Οι Τετάρτες του φετινού καλοκαιριού έχουν πλέον τη δική τους θεατρική υπογραφή: «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»!

Διανομή (αλφαβητικά):

Χρήστος Αδαμόπουλος, Θοδωρής Αθερίδης, Aipa Antomaityte, Χριστίνα Βαρώτσου, Κατερίνα Βρανά, Χρυσήιδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Δανάη Κουρέπη, Αντώνης Κρομπάς, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Φαίη Φραγκαλιώτη, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενα: Θοδωρής Αθερίδης – Φωτεινή Αθερίδου – Κατερίνα Βρανά – Γιώργος Χατζηπαύλου – Αντώνης Κρομπάς – Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης

Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου

Μουσική διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Δίσκος

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Video art: Χρήστος Μαγγανάς

Ενδυματολόγος: Κώστας Ζήσης

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρτεμις Δούρου – Δανάη Κουρέπη

Μουσικοί:

Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας

Μπάσο: Παρασκευή Κούταλου

Πιάνο: Κώστας Συντρίδης

Κιθάρες: Μηνάς Λιάκος

Τρομπόνι: Ρενάτο Κούσι

Σαξόφωνο: Ilia Samsonov

Τρομπέτα: Στέφανος Δάφνης

Χορευτές: Ιωάννα Καγιού, Αντιγόνη Χρόνη, Ελένη Δημακουλέα, Έλενα Μαυρομανωλάκη, Γιώργος Παπαδόπουλος, Πάρης Χαλάτσης, Γρηγόρης Δεληγιαννίδης, Δαμιανός Μέτσο, Ηλιάνα Υφαντή.

Πληροφορίες παράστασης:

Θέατρο Άλσος ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ημέρες παραστάσεων: Τετάρτη

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια παράστασης: 150 λεπτά

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/ana-tinakse-tin-anthismeni-amygdalia/ και στα ταμεία του θεάτρου.