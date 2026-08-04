Σκόπελος: Πώς ο έλεγχος αποκάλυψε την παράνομη αλιεία και εξαγωγή κοραλλιών από τον βυθό του Αιγαίου

Snapshot Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε παράνομη αλιεία και εξαγωγή προστατευόμενων κοραλλιών από σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου μέσω στοχευμένης ανάλυσης δεδομένων.

Το παράνομο φορτίο κοραλλιών εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 800.000 ευρώ, με την έρευνα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων και των αποδεκτών στο εξωτερικό.

Στο σκάφος βρέθηκαν κοράλλια, εξοπλισμός κατάδυσης και εργαλεία που υποδηλώνουν οργανωμένη και επαναληπτική παράνομη δραστηριότητα.

Η υπόθεση αφορά διεθνές κύκλωμα παράνομης διακίνησης, με συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ιταλικών Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση.

Η παράνομη αλιεία κοραλλιών απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα και παραβιάζει ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθεσίες προστασίας. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλλιών με διεθνείς διαστάσεις αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, οδηγώντας στον εντοπισμό σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση για τη συλλογή και μεταφορά κοραλλιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, η αξία του παράνομου φορτίου ανέρχεται περίπου στις 800.000 ευρώ, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων και των πιθανών παραληπτών του φορτίου στο εξωτερικό.

Η υπόθεση δεν προέκυψε από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από στοχευμένη ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνου (risk analysis) από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές εντόπισαν ύποπτες εμπορικές κινήσεις συγκεκριμένης εταιρείας μεταφορών, οι οποίες περιλάμβαναν επαναλαμβανόμενες αποστολές προς λιμάνια της Ιταλίας και συνοδεύονταν από ασαφείς περιγραφές εμπορευμάτων.

Η ανάλυση των στοιχείων οδήγησε τις Αρχές σε συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο εμφανιζόταν να έχει μισθωθεί από Ιταλούς για λόγους αναψυχής, ωστόσο φέρεται να συνδεόταν με τις ύποπτες μεταφορικές δραστηριότητες.

Τα ευρήματα στο σκάφος

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος, οι ελεγκτές εντόπισαν ποσότητες κοραλλιών που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας, καθώς η συλλογή και εμπορία τους διέπεται από αυστηρούς περιορισμούς βάσει της ευρωπαϊκής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος βρέθηκε επίσης εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη δραστηριότητα, όπως μέσα κατάδυσης, εργαλεία κοπής και αυτοσχέδιοι χώροι αποθήκευσης των ευρημάτων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για δραστηριότητα με στοιχεία οργάνωσης και επαναληπτικό χαρακτήρα. Η αξία των κοραλλιών συνδέεται κυρίως με το κόκκινο κοράλλι, ένα είδος που χρησιμοποιείται διεθνώς στην κατασκευή κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων και έχει υψηλή εμπορική αξία.

Έρευνα για διεθνές κύκλωμα

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζεται, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί στην Ελλάδα, αλλά και οι τελικοί αποδέκτες του φορτίου στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τις ιταλικές Αρχές, καθώς οι μεταφορικές διαδρομές που εξετάζονται παραπέμπουν σε πιθανό διεθνές δίκτυο παράνομης διακίνησης.

Η παράνομη αλιεία κοραλλιών αποτελεί σημαντική απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς τα κοράλλια αναπτύσσονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς και αποτελούν καταφύγιο για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Για τον λόγο αυτό προστατεύονται από ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, ενώ η εμπορική τους εκμετάλλευση υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες.

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