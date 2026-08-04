Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Snapshot Συνελήφθη 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου στην Ψάθα για παραβίαση χώρου φύλαξης δυστυχήματος και πρόσκρουση σε συντρίμμια ελικοπτέρου.

Ο 49χρονος προσπάθησε να περάσει από κλειστό δρόμο που φυλασσόταν για την έρευνα της πτώσης των ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

Παρέκαμψε τους αστυνομικούς μετά από διαπληκτισμό, προκαλώντας την πρόσκρουση του αυτοκινήτου του στα συντρίμμια.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής, ενώ η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ερεύνησε πιθανή αλλοίωση στοιχείων.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη χτες από αστυνομικούς στην Ψάθα, 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά την σύγκρουση, κατά την διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος χτες, Δευτέρα 3-8-2026, στις 17.30 το απόγευμα, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, ως χώρος του δυστυχήματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ σχετικά με το συμβάν και τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν την διέλευση και υπήρξε διαπληκτισμός, καθώς, όπως επέμενε ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του. Για το λόγο αυτό παρέκαμψε τους αστυνομικούς και προχώρησε, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Αμέσως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να ελέγξει αν υπήρξε αλλοίωση των στοιχείων.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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