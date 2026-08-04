Ισπανία: Η συγκινητική επανένωση γυναίκας με τα γαϊδουράκια της μετά τις πυρκαγιές

Τρία γαϊδουράκια επέζησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την βορειοδυτική πόλη Θαμόρα της Ισπανίας και επανενώθηκαν με την ιδιοκτήτριά τους σε ένα καμένο χωράφι, το οποίο παλιά ήταν το σπίτι τους.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας απεικονίζει τα ζώα να στέκονται στο καμένο χωράφι, το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ γύρω τους υπήρχαν ακόμη μικρές εστίες φωτιάς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η γυναίκα είχε χρόνο να απελευθερώσει τα ζώα από τον στάβλο τους, αλλά όχι να τα απομακρύνει, καθώς οι φλόγες είχαν καταστήσει την περιοχή πολύ επικίνδυνη για να προσεγγιστεί. Όταν αργότερα επέστρεψε, αφού η πυρκαγιά είχε πλέον κατασβεστεί, ανακουφίστηκε όταν βρήκε τα γαϊδουράκια της σώα και ασφαλή.

«Είναι ζωντανά!», ακούγεται να φωνάζει ανακουφισμένη η γυναίκα στο βίντεο. «Τι χαρά! Σώσατε τους εαυτούς σας. Γεια σας αγόρια μου».

Δείτε το βίντεο: