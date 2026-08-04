Τζένιφερ Λόπεζ: Aναβίωσε το εμβληματικό βίντεο κλιπ του «Like a Virgin» της Μαντόνα

Snapshot Η Τζένιφερ Λόπεζ αναβίωσε το βίντεο κλιπ του «Like a Virgin» της Μαντόνα κάνοντας βόλτα με γόνδολα στα κανάλια της Βενετίας.

Η Μαντόνα κυκλοφόρησε το «Like a Virgin» το 1984 και πρόσφατα αναδημιούργησε το βίντεο με την Τζούλια Γκάρνερ.

Η Λόπεζ έχει εκφράσει μακροχρόνιο θαυμασμό για τη Μαντόνα και επιδίωκε να μιμείται το στυλ της από νεαρή ηλικία.

Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε σχεδιαστεί να συμμετάσχει στην εμβληματική παράσταση του 2003 με τη Μαντόνα, αλλά δεν μπόρεσε λόγω δέσμευσης σε ταινία.

Η Λόπεζ περιέγραψε μια προσωπική συνάντηση με τη Μαντόνα και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς όπου τραγουδούσαν μαζί πριν την παράσταση. Snapshot powered by AI

Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου ταξιδιού της στη Βενετία, η Τζένιφερ Λόπεζ αναβίωσε το εμβληματικό βίντεο κλιπ της Madonna «Like a Virgin» στα κανάλια και μοιράστηκε ένα απόσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, η 57χρονη Λόπεζ εμφανίζεται σε μια γόνδολα καθώς τραγουδάει και χορεύει στους στίχους του τραγουδιού, ενώ πλέει στα εμβληματικά κανάλια της «Γαληνοτάτης». «Έπρεπε να το κάνω...» έγραψε στο X.

Η 67χρονη Μαντόνα κυκλοφόρησε το τραγούδι «Like a Virgin» τον Οκτώβριο του 1984 και κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο ένα μήνα αργότερα. Πρόσφατα αναδημιούργησε το εμβληματικό μουσικό βίντεο με την Τζούλια Γκάρνερ και δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ««Like a Virgin»……ξανά και ξανά. 🇮🇹», έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της ανάρτησής της τον Μάρτιο.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα φέτος, η JLO εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «Track Star» και όταν τη ρώτησαν για το τραγούδι "Ray of Light" της Mαντόνα, αποκάλυψε ότι ο θαυμασμός της για τη «βασίλισσα της ποπ» μετράει χρόνια. «Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω σαν αυτήν», είπε η τραγουδίστρια του «On the Floor». «Γι' αυτό άρχισα να έρχομαι στο Greenwich Village . Ήθελα να ντύνομαι σαν αυτήν».

Είπε επίσης ότι «έκοβε» τα ρούχα της για να «μοιάσει με τη Μαντόνα». «Πάντα έλεγα στον εαυτό μου, δεν θέλω ποτέ να κολλήσω. Πάντα ήθελα να εξελίσσομαι συνεχώς. Θέλω πάντα να κάνω νέα πράγματα», είπε η τραγουδίστρια του «Waiting for Tonight».

Εκτός από το ότι την είχε ως είδωλο όταν μεγάλωνε, η Λόπεζ είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι υποτίθεται ότι θα συμμετείχε στην εμβληματική παράσταση του 2003, όπου η Μαντόνα φίλησε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα . Εργαζόμουν σε μια ταινία, το Shall We Dance , ταυτόχρονα, και απλά δεν με άφηναν να βγω από την ταινία», είπε στην εκπομπή Watch What Happens Live με τον Andy Cohen τον Ιούνιο, εξηγώντας γιατί τελικά δεν το έκανε. Ωστόσο, πριν από την παράσταση, είχαν προβάρει τα πάντα, όπως είπε.

Αναπολώντας εκείνη τη στιγμή, περιέγραψε τη συνάντηση στο σπίτι της Μαντόνα, όπου βρέθηκε μαζί με την ίδια και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Είμασταν οι τρεις μας. Εκείνη έπαιζε κιθάρα κι εμείς τραγουδούσαμε». Αναφερόμενη στο θρυλικό φιλί, εξήγησε πως η ιδέα βασίστηκε σε ένα concept γάμου, όπου η ίδια θα εμφανιζόταν πρώτη στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Like a Virgin», πριν δώσει τη θέση της στις άλλες δύο σταρ.