Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη» - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

Snapshot Η αντικυκλωνική κυκλοφορία που κυριάρχησε το καλοκαίρι εξασθενεί, επιτρέποντας την είσοδο δροσερότερων ατλαντικών αερίων μαζών στην Ευρώπη.

Μια βαθιά ατλαντική ύφεση θα φτάσει στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο στις 7 Αυγούστου, διακόπτοντας τον αφρικανικό αντικυκλώνα.

Μεταξύ 8 και 9 Αυγούστου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και σημαντική πτώση θερμοκρασίας στην κεντρική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δροσερότερες αέριες μάζες θα επεκταθούν στα νότια, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Υπάρχει πιθανότητα νέας ψυχρής εισβολής γύρω στις 15-16 Αυγούστου, που μπορεί να προκαλέσει βροχές, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες στη νότια Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Η συνοπτική κυκλοφορία στην Ευρώπη ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά, σε αυτό που οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν ως τη σημαντικότερη μεταβολή του φετινού καλοκαιριού.

Τα τελευταία προγνωστικά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) δείχνουν ότι η αντικυκλωνική κυκλοφορία που κυριάρχησε τις προηγούμενες εβδομάδες εξασθενεί οριστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για διαδοχικές εισβολές δροσερότερων ατλαντικών αερίων μαζών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την Παρασκευή 7 Αυγούστου μια βαθιά ατλαντική ύφεση αναμένεται να κινηθεί προς τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο, διακόπτοντας την κυριαρχία του αφρικανικού αντικυκλώνα, ο οποίος ήδη παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης.

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, βάζοντας τέλος στο τελευταίο κύμα έντονης ζέστης.

Έντονη αστάθεια με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Το σύστημα δεν αναμένεται να περάσει γρήγορα, αλλά να οργανωθεί σε κλειστή κυκλωνική κυκλοφορία, ευνοώντας την εκδήλωση ισχυρών φαινομένων.

Μεταξύ 8 και 9 Αυγούστου, προβλέπονται εκτεταμένες καταιγίδες, τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε περιοχές της κεντρικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα κινείται σταδιακά προς τα νοτιοανατολικά.

Στις αρχές της εβδομάδας που ακολουθεί, οι δροσερότερες αέριες μάζες αναμένεται να επεκταθούν νοτιότερα, συνοδευόμενες από αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Νέα ψυχρή εισβολή κοντά στον Δεκαπενταύγουστο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις του ECMWF, οι οποίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη καθόδου ψυχρότερων ατλαντικών αερίων μαζών γύρω από το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, μεταξύ 15 και 16 Αυγούστου.

Εφόσον το σενάριο επιβεβαιωθεί, νέα οργανωμένη διαταραχή θα μπορούσε να προκαλέσει βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα σε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης.

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