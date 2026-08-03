Κεφαλονιά: 48 ώρες χωρίς ρεύμα και νερό οι πυρόπληκτες περιοχές - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Snapshot Οι πυρόπληκτες περιοχές στη νότια Κεφαλονιά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό για 48 ώρες.

Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η έλλειψη ρεύματος και νερού έχει δημιουργήσει τουριστική κρίση, με ακυρώσεις κρατήσεων και μεταφορές επισκεπτών σε άλλα καταλύματα.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις μεταφορές λόγω υψηλής πληρότητας καταλυμάτων τον Αύγουστο.

Οι κάτοικοι και επαγγελματίες εκφράζουν απόγνωση λόγω της αβεβαιότητας για την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές στη νότια Κεφαλονιά που επλήγησαν από την μεγάλη φωτιά, καθώς εδώ και 48 ώρες σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ρεύμα και νερό.

Παράλληλα υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για το πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Στους οικισμούς Κατελειός, Ρατζακλί, Μαρκόπουλο, Πάστρα, Κρεμμύδι και στην πόλη της Σκάλας εδώ και δύο ημέρες δεν υπάρχει ρεύμα και το πρόβλημα κινδύνευει να μετατραπεί σε τουριστική κρίση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kefaloniapress, τουριστικοί πράκτορες καταγγέλλουν ότι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί το ρεύμα.

«Έρχονται σήμερα δεκάδες τουρίστες και δεν γνωρίζουμε αν τα καταλύματά τους θα έχουν ρεύμα. Κανείς δεν μας ενημερώνει και κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο», ανέφερε επαγγελματίας του κλάδου.Την ίδια απόγνωση μοιράζονται και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων που εδώ και δύο ημέρες είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Δεν γνωρίζουν αν και πότε θα μπορούν να υποδεχθούν τουρίστες, καθώς δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των προβλημάτων.

Παράλληλα μέσα σε λίγες ώρες, οι τουριστικές εταιρείες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν επισκέπτες από τις πληγείσες περιοχές σε άλλα σημεία του νησιού. Τέτοιου είδους μεταφορές σε άλλα καταλύματα είναι εξαιρετικά δύσκολες μέσα στον Αύγουστο καθώς υπάρχει πληρότητα που αγγίζει το 90%.

Η ιστοσελίδα kefaloniapress εξήγησε ότι κάποιοι από τους τουρίστες ακυρώνουν τις κρατήσεις τους ή φτάνουν στο νησί αλλά απαιτούν τη μεταφορά τους σε άλλη περιοχή.

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