Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί ξανά για ίδια υπόθεση

Snapshot Συνελήφθη 44χρονος στην Κεφαλονιά για εμπρησμό από πρόθεση που κατέστρεψε πάνω από 6.000 στρέμματα γης.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις εμπρησμού.

Από τις αρχές του 2026 έχουν επιβληθεί 642 διοικητικά πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 257 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων το 11,28% αφορούν εμπρησμούς από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία για την άμεση σύλληψη και παραπομπή υπόπτων εμπρησμού στη δικαιοσύνη.

Το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει ότι ο εμπρησμός από πρόθεση είναι σοβαρό έγκλημα με αυστηρή αντιμετώπιση και μηδενική ανοχή. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν οι Αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/8) στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς, με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου ήταν άμεση, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς, η οποία ξέσπασε στις 23:21.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Μέχρι στιγμής, η φωτιά έχει κατακάψει περισσότερα από 6.000 στρέμματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών.

Έχει πάει φυλακή στο παρελθόν για εμπρησμό

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή για συναφή αδικήματα.

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα δείχνουν ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 2 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 642 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 952.026,36 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 257 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 228 αφορούν εμπρησμούς από αμέλεια (88,72%) και οι 29 εμπρησμούς από πρόθεση (11,28%).

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνουν ότι συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για κάθε ύποπτη πυρκαγιά, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την παραπομπή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπογραμμίζει ότι ο εμπρησμός από πρόθεση αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα, το οποίο θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, κρίσιμες υποδομές και το φυσικό περιβάλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες πράξεις θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή.

Διαβάστε επίσης