Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου – Τραυματίστηκε 54χρονος

Snapshot Ένας 54χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο πόδι ενώ πεζοπορούσε στο φαράγγι της Ίμπρου στην Κρήτη.

Ο τραυματίας δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του και κάλεσε βοήθεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης.

Η διάσωση γίνεται σε δύσβατο σημείο του φαραγγιού. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά ενός 54χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Ίμπρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν μέσα στο φαράγγι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Ο ίδιος κάλεσε βοήθεια και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προσέγγισή του και τη διάσωση του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, οι οποίοι επιχειρούν για τον εντοπισμό του και την απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο.

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