Άδωνις Γεωργιάδης: Στα Κέντρα Υγείας Βιλίων και Μεγάρων - «Το σύστημα Υγείας σε πλήρη ετοιμότητα»

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται τα Κέντρα Υγείας Βιλίων, Μεγάρων και Ερυθρών λόγω της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή.

Η περιοδεία πραγματοποιείται την τρίτη ημέρα της πυρκαγιάς στις πληγείσες περιοχές.

Ο υπουργός δήλωσε ότι το σύστημα Υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα κατά τις κρίσιμες ώρες της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Στα ιατρικά κέντρα των Βιλίων και των Μεγάρων βρίσκεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λόγω της μεγάλης φωτιάς που πλήττει για τρίτη μέρα την περιοχή.

Ο υπουργός, με ανάρτηση που έκανε στο Χ, ανέφερε ότι πραγματοποιεί περιοδεία σήμερα Κυριακή, στα ιατρικά κέντρα των πληγέντων περιοχών. Συγκεκριμένα θα βρεθεί στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, στο Περιφερειακό Ιατρείο στα Βίλια και στο Κέντρο Υγείας στις Ερυθρές.

Ο υπουργός δηλώνει ότι «το σύστημα Υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα» τις κρίσιμες ώρες της πυρκαγιάς.

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