Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Snapshot Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς επιπτώσεις τους.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ υπογράμμισε την ανάγκη προτεραιότητας στον διάλογο για αποκλιμάκωση των εντάσεων και επίτευξη εκεχειρίας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση προγραμματισμένης μεγάλης επίθεσης στο Ιράν λόγω προόδου σε συμφωνία που θα ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και θα τερματίσει την πυρηνική απειλή του Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε για «ανάλογη απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης από ΗΠΑ ή Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποιήσεις ασφαλείας για πολίτες τους σε 10 χώρες της περιοχής, καλώντας σε αυξημένη προσοχή λόγω κλιμάκωσης των εντάσεων. Snapshot powered by AI

Με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα Κυριακή 1/8, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο, η συζήτηση αφορούσε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και για τις διεθνείς επιπτώσεις τους. Ο πρίγκιπας διάδοχος τόνισε «την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη σημασία της καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για την επίτευξη εκεχειρίας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για διπλωματικές λύσεις».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Ιράν, καθώς δήλωσε ότι τα μέτρα μίας συμφωνίας είχαν αποφασισθεί.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ ανέφερε πως θα έπρεπε να αποτραπεί η περαιτέρω ένταση στην περιοχή μέσω της διπλωματικής οδού και να διατηρηθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια. Παράλληλα, συζήτησαν την αναθεώρηση της συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και τους τρόπους ενίσχυσής της, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως μία συμφωνία με το Ιράν έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η συμφωνία θα φέρει «άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ» και θα τερματίσει την «πυρηνική απειλή του Ιράν», όπως έγραψε στο Truth Social.

Η Τεχεράνη δεν απάντησε άμεσα, ωστόσο νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον Σαουδάραβα ομόλογό του ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ θα αντιμετωπίσει μια «ανάλογη απάντηση».

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε στον Τραμπ το Σάββατο, προτρέποντάς τον να ακυρώσει τις επιθέσεις και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενος μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά».

Το Σάββατο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες σε 10 χώρες της περιοχής, προτρέποντάς τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων.

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