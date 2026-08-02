Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Στο μικροσκόπιο γυναίκα για τη δολοφονία του 72χρονου

Snapshot Ο 72χρονος άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο αυτοκίνητό του σε παράδρομο στα Άνω Λιόσια με πολλαπλά τραύματα από θλων αντικείμενο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η δολοφονία δεν έγινε στο σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα, αλλά η σορός μεταφέρθηκε εκεί.

Η αστυνομία ερευνά μία γυναίκα που φέρεται να είχε επαφές με το θύμα και πιθανές διαφορές με μέλη της κοινότητας των Ρομά.

Η σορός θα υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Την προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ενώ ο θάνατος πιθανόν επήλθε αρκετές ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού. Snapshot powered by AI

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδουν πλέον οι Αρχές τον θάνατο του 72χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε παράδρομο στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό, ο 72χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιά από θλων αντικείμενο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δέχθηκε χτυπήματα πιθανότατα με λοστό ή πέτρα, με τα χτυπήματα να φανερώνουν πολύ μένος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό του, πιθανόν ακόμη και από την προηγούμενη ημέρα.

Μετέφεραν τη σορό στο σημείο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία δεν έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε το όχημα, αλλά η σορός μεταφέρθηκε εκεί στη συνέχεια.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο επίκεντρο των ερευνών έχει μπει μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε επαφές με το θύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για χρήστρια ουσιών, η οποία φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άτομα της κοινότητας των Ρομά. Οι αστυνομικοί αναμένεται να την αναζητήσουν προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ενώ η σορός του 72χρονου θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

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