Νέα Ζηλανδία: Σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην βορειοανατολική ακτή

Snapshot Σεισμική δόνηση 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής της Βόρειας Νήσου της Νέας Ζηλανδίας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η καταγραφή έγινε από το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ). Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Βόρειας Νήσου της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως κατέγραψε το GFZ και σημειώθηκε νωρίς το πρωί, στις 8:35 (τοπική ώρα).

To τελευταίο διάστημα το νησί πλήττεται από πολλές σεισμικές δονήσεις. Μόλις χθες, Σάββατο, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ κοντά στην περιοχή Τε Ανάου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για καταστροφές ή τραυματισμένους.

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