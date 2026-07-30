Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης κοντά στη Ρόδο.

Το επίκεντρο του σεισμού βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή 35 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά της Ρόδου με εστιακό βάθος 11,7 χλμ. σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 19 χλμ. βόρεια της Ρόδου και εστιακό βάθος 7 χλμ.

Νωρίτερα, είχαν καταγραφεί άλλες τρεις σεισμικές δονήσεις στα Δωδεκάνησα μεγέθους 3,2, 3,7 και 3,4 Ρίχτερ. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7), στις 02:00, σε θαλάσσια περιοχή, κοντά στις ακτές της Ρόδου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 35 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Ρόδου, και το εστιακό βάθος στα 11,7 χλμ.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 19 χλμ. βόρεια της Ρόδου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 7 χλμ.

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί στα Δωδεκάνησα, τρεις σεισμικές δονήσεις 3,2, 3,7 Ρίχτερ και 3,4 Ρίχτερ.