Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

Είναι ασφαλές να πίνετε νερό από το πλαστικό μπουκάλι που έμεινε σε ζεστό αυτοκίνητο;

Newsroom

Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα
ΕΥ ΖΗΝ
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Το εμφιαλωμένο νερό που έχει μείνει σε ένα ζεστό αυτοκίνητο για μια μέρα είναι απίθανο να γίνει ξαφνικά «τοξικό», αλλά η θερμότητα μπορεί να αλλάξει αυτό που «μεταναστεύει» από το καθαυτό μπουκάλι στο περιεχόμενό του: το νερό.

Οι κύριες ανησυχίες είναι τα ίχνη αντιμονίου, που απελευθερώνονται από το πλαστικό τύπου PET και τα μικροπλαστικά που ήδη υπάρχουν στο εμφιαλωμένο νερό. Για ένα κλειστό μπουκάλι που εκτίθεται για μια ζεστή μέρα, τα τρέχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η πρόσθετη έκθεση είναι γενικά μικρή, αλλά η επαναλαμβανόμενη αποθήκευση σε συνθήκες μεγάλης θερμότητας είναι καλύτερο να αποφεύγεται.

Τι πραγματικά γίνεται στο εμφιαλωμένο νερό όταν ζεσταίνεται το πλαστικό μπουκάλι;

Τα περισσότερα μπουκάλια νερού μιας χρήσης είναι κατασκευασμένα από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET). Οι ενώσεις αντιμονίου χρησιμοποιούνται συνήθως ως καταλύτες κατά την κατασκευή PET και μικρές ποσότητες μπορούν να μεταναστεύσουν στο νερό. Μελέτες δείχνουν σταθερά, ότι αυτή η μετανάστευση/έκπλυση αυξάνεται με τη θερμοκρασία και τον χρόνο αποθήκευσης.

Μια μελέτη διαπίστωσε, ότι η έκπλυση αντιμονίου από το PET αυξήθηκε απότομα γύρω στους 45°C. Έρευνα σε υψηλότερες θερμοκρασίες έχει επίσης μετρήσει μεγαλύτερη μετανάστευση απ’ ό,τι σε θερμοκρασία δωματίου. Οι περισσότερες μελέτες αποθήκευσης σε περιβάλλον αυξημένης θερμότητας έχουν βρει επίπεδα κάτω από τα όρια για το πόσιμο νερό, αν και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η μακρά αποθήκευση μπορούν να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία. Ένα μπουκάλι που ξεχνιέται σε ένα αυτοκίνητο για ένα απόγευμα δεν ισοδυναμεί με νερό που αποθηκεύεται επί εβδομάδες στους 50–80°C. Τα στοιχεία υποστηρίζουν την ελαχιστοποίηση της επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε θερμότητα, όχι την αντιμετώπιση ενός ζεστού μπουκαλιού ως… έκτακτη ανάγκη δηλητηρίασης.

πλαστικο μπουκαλι νερου

Τι γίνεται με τα μικροπλαστικά;

Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να περιέχει μικρο- και νανο-πλαστικά σωματίδια πριν καν εισέλθει σε ένα ζεστό αυτοκίνητο. Αλλά η θερμότητα δεν προκαλεί απαραίτητα άμεση αύξηση.

Ένα πείραμα του 2024 εξέθεσε ποτά σε μπουκάλια PET στους 20°C, 35°C, 50°C, 65°C και 80°C για 24 ώρες. Οι θερμοκρασίες κάτω από τους 80°C είχαν μικρή μετρήσιμη επίδραση στην απελευθέρωση μικρών μικροπλαστικών. Η απελευθέρωση έγινε πιο εμφανής στους 80°C. Το ηλιακό φως και η χημεία των ποτών επηρέασαν επίσης την αποβολή.

Η σημασία για την υγεία παραμένει αβέβαιη. Έχουν ανιχνευθεί μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε εμφιαλωμένο νερό και άλλα τρόφιμα, αλλά τα τρέχοντα στοιχεία δεν αποδεικνύουν, ότι τα επίπεδα που ανιχνεύονται θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση αυτών των σωματιδίων ποικίλλουν, επίσης, σημαντικά.

Είναι ασφαλές να πιείτε νερό από σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι που έχει μείνει σε ένα ζεστό αυτοκίνητο για μία ημέρα;

Για έναν υγιή ενήλικα, η κατανάλωση ενός κλειστού μπουκαλιού PET που πέρασε μία ημέρα σε ένα ζεστό αυτοκίνητο είναι απίθανο να προκαλέσει οξεία βλάβη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Ωστόσο, η θερμότητα επιταχύνει την έκπλυση ουσιών από την πλαστική συσκευασία, επομένως η επιλογή ενός νέου μπουκαλιού όταν είναι διαθέσιμο και η αποφυγή της τακτικής αποθήκευσης σε ένα ζεστό όχημα είναι λογική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το μπουκάλι είναι ήδη ανοιχτό, τα πράγματα αλλάζουν. Η προηγούμενη κατάποση εισάγει μικρόβια από το στόμα και η ζεστή αποθήκευση μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους. Ένα, επομένως, σώφρον να μην πίνετε νερό από ανοιχτό πλαστικό μπουκάλι που έχει μείνει ζεστό για πολλές ώρες.

οδηγος κραταει πλαστικο μπουκαλακι νερου

Συμπέρασμα

Ένα ζεστό αυτοκίνητο δεν μετατρέπει αμέσως το εμφιαλωμένο νερό σε… τοξικό. Μετά από μια μέρα, το νερό μπορεί να περιέχει ελαφρώς περισσότερο αντιμόνιο και να εξακολουθεί να περιέχει τα μικροπλαστικά, που ούτως ή άλλως βρίσκονται στο εμφιαλωμένο νερό, αλλά οι τρέχουσες μελέτες δεν υποστηρίζουν κάποιον μεγάλο κίνδυνο υγείας από ένα μόνο σφραγισμένο μπουκάλι.

Η πρακτική προφύλαξη είναι απλή: μην κάνετε συνήθεια ρουτίνας την παρατεταμένη αποθήκευση πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης σε υψηλές θερμοκρασίες και αντικαταστήστε τα ανοιχτά μπουκάλια που έχουν μείνει ζεστά επί ώρες.

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