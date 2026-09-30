Συνεδριάζει το πρωί της Τετάρτης το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Snapshot Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Θα συζητηθεί η ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας.

Θα παρουσιαστούν νομοσχέδια για τον Κώδικα Δικηγόρων και για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα.

Θα εξεταστούν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027 και τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027. Snapshot powered by AI

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 11:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: