Συνεδριάζει το πρωί της Τετάρτης το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Συνεδριάζει το πρωί της Τετάρτης το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν
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  • Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Θα συζητηθεί η ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας.
  • Θα παρουσιαστούν νομοσχέδια για τον Κώδικα Δικηγόρων και για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα.
  • Θα εξεταστούν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027 και τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027.
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Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 11:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

  • Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης,
  • Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τονυπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα,
  • Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.
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