Σομαλία: Αιματηρός επίλογος στην πειρατεία του Honour 25 – Νεκρά πέντε μέλη του πληρώματος

Πέντε μέλη του πληρώματος του Honour 25 σκοτώθηκαν από Σομαλούς πειρατές πριν από την επιχείρηση απελευθέρωσης του δεξαμενόπλοιου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σομαλία: Αιματηρός επίλογος στην πειρατεία του Honour 25 – Νεκρά πέντε μέλη του πληρώματος
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  • Πέντε μέλη του πληματος του δεξαμενόπλοιου Honour 25 σκοτώ από Σομαούς πειρατές πριν από την επιχεί απελευθέρωσης του πλοίου.
  • Η επιχείρηση απελευθέρωσης ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη 16 πειρατών και τον τραυματισμό τεσσάρων ναυτικών.
  • Το Honour 25 καταλήφθηκε τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια νέας έξαρσης της πειρατείας στα ανοικτά της Σομαλίας.
  • Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους ναυτικών από Σομαλούς πειρατές σε περίπου δέκα χρόνια.
  • Η αύξηση των επιθέσεων συνδέεται με τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και την άνοδο των τιμών πετρελαίου, που καθιστούν τα δεξαμενόπλοια πιο ελκυστικούς στόχους.
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Πέντε μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Honour 25 σκοτώθηκαν από Σομαλούς πειρατές πριν από την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας για την απελευθέρωση του πλοίου, σύμφωνα με τις αρχές της Πούντλαντ.

Το υπό σημαία Παλάου τάνκερ, με 17μελές πλήρωμα, είχε καταληφθεί τον Απρίλιο, σε μια περίοδο νέας έξαρσης της πειρατείας στα ανοικτά της Σομαλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για τους πρώτους θανάτους ναυτικών από Σομαλούς πειρατές εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Πέντε νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Οι αρχές της Πούντλαντ ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την απελευθέρωση του πλοίου και τη σύλληψη 16 πειρατών.

Όπως ανέφεραν, όμως, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση οι πειρατές είχαν ήδη σκοτώσει πέντε ναυτικούς: τρεις από το Πακιστάν, έναν από τη Μιανμάρ και έναν από την Ινδία.

Άλλοι τέσσερις ναυτικοί, τρεις Πακιστανοί και ένας Ινδός, τραυματίστηκαν.

Νέα έξαρση της πειρατείας

Η κατάληψη του Honour 25 είχε γίνει μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιθέσεων από Σομαλούς πειρατές, εξέλιξη που ειδικοί συνδέουν εν μέρει με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που καθιστούν τα δεξαμενόπλοια ακόμη πιο ελκυστικούς στόχους.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση απελευθέρωσης πλοίου μέσα σε λίγες ημέρες, μετά την αντίστοιχη επιχείρηση στο τάνκερ Sibu 1, το οποίο είχε καταληφθεί από πειρατές τον Αύγουστο.

Από το 2008 έως το 2014, οι επιθέσεις Σομαλών πειρατών είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου, με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια να καταβάλλονται τότε σε λύτρα.

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