Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς

Snapshot Επτά άτομα σκοτώθηκαν και τέσσερα τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς της Συρίας.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν μηχανικοί, εργάτες ιδιωτικής εταιρείας και υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Υπήρξε επίσης έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής κοντά στη Δαμασκό, δύο ημέρες μετά από παρόμοιο σαμποτάζ στα ανατολικά της χώρας. Snapshot powered by AI

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων την Τετάρτη εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χομς της Συρίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

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Μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου ήταν «μηχανικοί και εργάτες μιας ιδιωτικής εταιρείας», καθώς κι ένας υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ο οποίος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, ανέφερε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους κύριους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Συρίας, κοντά στη Δαμασκό, δύο ημέρες μετά το σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στα ανατολικά της χώρας.