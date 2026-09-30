Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας πριν τον αγώνα με τη Δανία, μετά από συζήτηση με τον πρόεδρο της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.

Ο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στην προπόνηση στο «Parkenstadion» και δεν αποκαλύπτει προς το παρόν τους λόγους της αποχώρησής του, υποσχόμενος να τοποθετηθεί αναλυτικά στο μέλλον.

Ο Ζόρζε Ζεσούς είχε ενημερώσει τον Ρονάλντο ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός στον αγώνα με τη Δανία και θα αγωνιζόταν μόνο αν κρίνονταν απαραίτητο.

Πρόκειται για τη δεύτερη απουσία του Ρονάλντο από προπόνηση, καθώς είχε απουσιάσει και από την προπόνηση στην Τρίτη στο Μάλμε, όπου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω έλλειψης εξοπλισμού.

Η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει τη Δανία στις 1 Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική του Nations League, χωρίς τη συμμετοχή του Ρονάλντο στην προπόνηση. Snapshot powered by AI

Νέα εξέλιξη στην εθνική Πορτογαλίας, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας δεν συμμετείχε στην προπόνηση στο «Parkenstadion» και στη συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο. Λίγο αργότερα, με δήλωσή του, επιβεβαίωσε ότι η απόφασή του ελήφθη μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ζόρζε Ζεσούς και έπειτα από συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Ο Ρονάλντο άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά για όσα συνέβησαν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει προς το παρόν τους λόγους της αποχώρησής του.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας. Εν ευθέτω χρόνω, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια σχετικά με τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία έχω πάντα αφοσιωθεί.

Τώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου».

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Δεν προπονήθηκε ο Ρονάλντο

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι ο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στην προπόνηση, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την απουσία του.

«Ο Ζοάο Φέλιξ επέστρεψε στην ομάδα. Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (δεν είναι διαθέσιμος για αύριο) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν προπονήθηκαν. Ευχαριστούμε», ανέφερε η FPF.

Η αποχώρηση του αρχηγού ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος είχε γνωστοποιήσει ότι ο Ρονάλντο δεν θα ξεκινούσε βασικός απέναντι στη Δανία.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε εξηγήσει ότι είχε ενημερώσει τον Ρονάλντο πως θα βρίσκεται στον πάγκο και ότι θα αγωνιστεί μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η στιγμή αποχώρησης του Ρονάλντο από την προπόνηση:

🚨 @SICNoticias Cristiano Ronaldo left in a van and didn't train with the team. The Portugal captain's private plane is due to depart Madrid, Spain, late this afternoon for Copenhagen, Denmark. Later this Wednesday, Ronaldo's plane is scheduled to depart Copenhagen for Madrid, where it is expected to land shortly after 2:00 AM on Thursday morning. https://t.co/yxqSEGbkYI — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 30, 2026

Είχε προηγηθεί ακόμη μία απουσία

Ο Ρονάλντο είχε απουσιάσει και από την προπόνηση της Τρίτης στο Μάλμε της Σουηδίας. Τότε, ωστόσο, η πορτογαλική ομοσπονδία είχε δώσει συγκεκριμένη εξήγηση, αναφέροντας ότι στο γυμναστήριο του σταδίου δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για το ειδικό πρόγραμμα που είχε προγραμματιστεί για τον 41χρονο επιθετικό.

Στη συνέχεια ο Ρονάλντο είχε ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα.

Για τη δεύτερη απουσία του, αυτή τη φορά από την προπόνηση στο «Parkenstadion», δεν δόθηκε αντίστοιχη διευκρίνιση από την ομοσπονδία.

Η νέα εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη σχέση του Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς, μετά και την απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού να τον αφήσει στον πάγκο στην προηγούμενη αναμέτρηση με τη Νορβηγία.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη τοποθέτηση του Ρονάλντο, καθώς ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα μιλήσει δημόσια για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Δανία την Πέμπτη (1/10) στις 21:45, για την 3η αγωνιστική του Nations League.

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