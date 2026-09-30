ΠΑΟΚ - Μανρέσα 93-78: Σοβαρεύτηκε και... εξαφανίστηκε για ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup!

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την τελευταία περίοδο για να επιβάλει τον ρυθμό του. Με ένα σερί 12-0 στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου, έχτισε γρήγορα σημαντική διαφορά και έβαλε τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ ήταν ο Όσμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους. Στο τελευταίο δεκάλεπτο τη σκυτάλη πήρε ο Ταϊρί, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Καλάθη, που πρόσθεσε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την πλευρά της Μανρέσα, πρώτοι σκόρερ ήταν ο Νότε με 16 πόντους και ο Άλεν με 15.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι άρχισε με αρκετή νευρικότητα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει αρχικά το προβάδισμα με 10-7 χάρη σε τρίποντο του Όσμαν. Η Μανρέσα αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 12-14, όμως ο Δικέφαλος απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Μήτρου-Λονγκ για το 21-16. Οι Ισπανοί, ωστόσο, έκλεισαν καλύτερα την πρώτη περίοδο και με ένα σερί 0-4 μείωσαν στο 21-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά μικρό προβάδισμα, φτάνοντας στο 30-26, όμως η Μανρέσα επέστρεψε άμεσα. Με πρωταγωνιστή τον Νότε ισοφάρισε σε 36-36 και λίγο αργότερα πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα τριών πόντων, με τον Άγκμπο να γράφει το 38-41. Ο Χάτζινς μείωσε σε 40-41, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με τη Μανρέσα μπροστά στο σκορ.

Η τρίτη περίοδος είχε απρόοπτη εξέλιξη, καθώς με το σκορ στο 56-52 οι άνθρωποι της Μανρέσα διαπίστωσαν πρόβλημα με τη θέση της μίας μπασκέτας, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακοπεί για περίπου μισή ώρα.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ πάτησε το γκάζι και μέσα σε λίγα λεπτά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη. Ο Ταϊρί πέτυχε δύο τρίποντα, ενώ Όσμαν και Καλάθης συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις, με τον Δικέφαλο να τρέχει σερί 12-0 και να ξεφεύγει με 70-56.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Χάτζινς, ο οποίος πέτυχε πέντε συνεχόμενους πόντους και διατήρησε τον ΠΑΟΚ σε ασφαλή απόσταση, με το σκορ να φτάνει στο 82-71.

Στα τελευταία λεπτά ο Δικέφαλος διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερη πίεση το προβάδισμά του και έφτασε στη νίκη με 93-78, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή του πορεία στο EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78.