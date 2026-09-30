Σπάνια συλλογή 12 πινάκων, που δεν έχει εκτεθεί στο κοινό εδώ και χρόνια, βγαίνει σε δημοπρασία

Snapshot Μία συλλογή 12 πινάκων, με έργα των Βαν Γκογκ, Σεζάν και Μονέ, που δεν έχουν εκτεθεί στο κοινό εδώ και χρόνια, θα δημοπρατηθεί στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο με εκτιμώμενα έσοδα 450 εκατ. δολαρίων.

Πέντε πίνακες, μεταξύ των οποίων ο «Αρλεκίνος» του Σεζάν και ο «Κήπος του Κεραμικού» του Μονέ, παρουσιάστηκαν σήμερα στον οίκο Sotheby’s του Λονδίνου, ενώ η υπόλοιπη συλλογή είναι διαθέσιμη ψηφιακά.

Ο πίνακας «Ανθισμένες καστανιές» του Βαν Γκογκ, αποτιμώμενος στα 180 εκατ. δολάρια, θα εκτεθεί σε γκαλερί παγκοσμίως πριν από τη δημοπρασία.

Ο «Αρλεκίνος» του Σεζάν, που δεν έχει εκτεθεί από το 1975 και ανήκει σε ιδιώτη, αναμένεται να πωληθεί έναντι 120 εκατ. δολαρίων και θεωρείται προάγγελος της σύγχρονης ζωγραφικής.

Η συλλογή, που αγοράστηκε στη δεκαετία του 1970, θα πραγματοποιήσει μια αναμενόμενα ιστορική πώληση με έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια για πάνω από 50 χρόνια. Snapshot powered by AI

Μια συλλογή 12 πινάκων που δεν έχουν εκτεθεί στο κοινό εδώ και χρόνια, μεταξύ των οποίων και έργα του Βίνσεντ βαν Γκογκ, του Πολ Σεζάν και του Κλοντ Μονέ, θα βγουν σε δημοπρασία που θα γίνει στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο, με έσοδα που αναμένεται να φτάσουν τα 450 εκατομμύρια δολάρια.

Πέντε από τους πίνακες παρουσιάστηκαν σήμερα στον οίκο Sotheby’s του Λονδίνου, μεταξύ των οποίων ο «Αρλεκίνος» του Σεζάν και «Ο Κήπος του Κεραμικού» του Μονέ.

Η υπόλοιπη συλλογή είναι προσβάσιμη προς το παρόν μόνο ψηφιακά. Μεταξύ αυτών των έργων είναι και οι «Ανθισμένες καστανιές» του Βαν Γκογκ, έργο που αποτιμάται στα 180 εκατ. δολάρια. Ορισμένοι από τους πίνακες θα εκτεθούν σε γκαλερί ανά τον κόσμο πριν από τη δημοπρασία της 18ης Νοεμβρίου.

Δείτε τις «Ανθισμένες καστανιές» του Βαν Γκογκ:

Τα έργα αναμένεται ότι θα σπάσουν κάθε ρεκόρ

«Αυτή είναι μια από τις πολυτιμότερες συλλογές που έχουν προσφερθεί ποτέ σε δημοπρασία», είπε η Έλενα Νιούμαν, η πρόεδρος του Sotheby’s Europe, σημειώνοντας ότι τα έργα των Σεζάν και Βαν Γκογκ αναμένεται ότι θα σπάσουν κάθε ρεκόρ.

Σύμφωνα με τη Νιούμαν, το αριστούργημα του Βαν Γκογκ είναι «μια απίστευτα συναρπαστική αποκάλυψη και ανακάλυψη». Το ζωγράφισε προς το τέλος της ζωής του στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ, λίγο καιρό αφού βγήκε από το ψυχιατρικό άσυλο του Σεν-Ρεμί-ντε-Προβάνς. «Είναι μια έκρηξη θετικότητας, χαράς, υπερβολής. Φυσικά, σήμερα ξέρουμε την ιστορία, ότι ζωγραφίστηκε μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του», πρόσθεσε η Νιούμαν, η οποία είναι επίσης πρόεδρος του τμήματος Ιμπρεσιονιστικής και Μοντέρνας Τέχνης.

Ο «Αρλεκίνος» της ομώνυμης σειράς του Σεζάν φιλοτεχνήθηκε μεταξύ 1888-90 και δεν έχει εκτεθεί στο κοινό από το 1975. Ο πίνακας αναμένεται να πουληθεί έναντι 120 εκατ. δολαρίων. «Οι άλλοι τρεις (πίνακες της σειράς) βρίσκονται όλοι σε μουσεία, επομένως αυτός είναι ο μοναδικός στα χέρια ιδιωτών», εξήγησε η Νιούμαν. Είναι ένα έργο προάγγελος της ζωγραφικής του Πικάσο και άλλων ζωγράφων που απεικόνισαν το ίδιο θέμα τον 20ό αιώνα.

Το ρεκόρ για έργο του Σεζάν κατέχει ο πίνακας «Οι Χαρτοπαίκτες» που ανήκει στην εθνική συλλογή του Κατάρ και φέρεται ότι αγοράστηκε το 2011 έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων - τότε, ήταν το μεγαλύτερο ποσό που είχε δοθεί ποτέ για έργο τέχνης.

Δείτε μερικούς από τους υπόλοιπους πίνακες που θα βγουν στη δημοπρασία:

Ο «Αρλεκίνος» του Πολ Σεζάν Sotherby's

Ο πίνακας «Στο κανό / Νεαρή κοπέλα σε βάρκα» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ Sotherby's

Ο πίνακας «Η Πλατεία του Θεάτρου-Γαλλικού και η Λεωφόρος της Όπερας, απογευματινό χειμερινό φως» του Καμίλ Πισαρό Sotherby's

Ο πίνακας «Κήπος του Κεραμεικού» του Κλοντ Μονέ Sotherby's

Ο πίνακας «Νεκρή φύση με μπλε κανάτα» του Μορίς ντε Βλαμένκ Sotherby's

Τα περισσότερα από τα έργα της συλλογής αγοράστηκαν στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970 από τον Κάρλος Πέδρο Μπλακιέρ και τη Νέλι Μπλακιέρ δε Αριέτα. Σύμφωνα με την Νιούμαν, η συλλογή δεν είναι ευρέως γνωστή στο κοινό.

«Πολλά δεν έχουν εκτεθεί εδώ και 50 χρόνια ή και περισσότερο, επομένως η εμφάνισή τους τώρα είναι μια πραγματική αποκάλυψη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναμένει μια «ιστορική» πώληση.