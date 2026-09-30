Καβάλα: Συγκινητικό το «αντίο» των μαθητών του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στον αδικοχαμένο Άνι

Snapshot Οι μαθητές της τρίτης τάξης του γυμνασίου Ελευθερούπολης αποχαιρέτησαν με συγκινητικό τρόπο τον νεαρό ποδοσφαιριστή Ασλάν Γκιάνα, που πέθανε στο γήπεδο της Παναγίας.

Ο θάνατος του Ασλάν συνέβη κατά τη διάρκεια αγώνα για το πρωτάθλημα της Β' ΕΠΣ Καβάλας και έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το γυμνάσιο εξέφρασε δημόσια τη συμπόνια και τον πόνο των μαθητών και εκπαιδευτικών για τον άδικο και πρόωρο χαμό του νεαρού. Snapshot powered by AI

Με έναν βαθιά συγκινητικό τρόπο επέλεξαν οι μαθητές της τρίτης τάξης του γυμνασίου Ελευθερούπολης να αποχαιρετήσουν τον νεαρό ποδοσφαιριστή Άνι Γκιάνα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο της Παναγίας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία της Καβάλας.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η τραγική απώλεια του νεαρού αθλητή, που χτύπησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αίαντα Παναγίας και τον Βύρωνα Καβάλας Β' για το πρωτάθλημα της Β' ΕΠΣ Καβάλας, συνεχίζει να προκαλεί θλίψη σε ολόκληρο τον νομό.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το γυμνάσιο Ελευθερούπολης προχώρησε σε μια ιδιαίτερη δημόσια ανάρτηση, μεταφέροντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στις σχολικές αίθουσες αλλά και την πρωτοβουλία των παιδιών της Γ' τάξης να τιμήσουν τη μνήμη του.

Μέσα από το κείμενό της, η εκπαιδευτική κοινότητα της Ελευθερούπολης υπογραμμίζει την αυθόρμητη συμπόνια των μαθητών, σημειώνοντας πως όλοι λύγισαν μπροστά στον άδικο χαμό ενός παιδιού γεμάτου όνειρα.

Όπως τονίζεται στη σχετική δημοσίευση, οι μαθητές αποχαιρέτησαν τον Άνι, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά διαθέτει ανθρωπιά και ενσυναίσθηση, την ίδια ώρα που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν τα αναπάντητα "γιατί" των εφήβων μέσα στην τάξη.

kavalanews.gr

Αναλυτικά, η σχετική ανάρτηση του γυμνασίου Ελευθερούπολης αναφέρει τα εξής:

«Στη σημερινή ανάρτηση θα μπορούσαμε να γράψουμε "χωρίς λόγια" ή "μια εικόνα χίλιες λέξεις" αλλά ήταν τόσο συγκινητική η πρωτοβουλία των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης να χαιρετίσουν τον Gjana Asllan, που δεν μπορείς να μην γράψεις κάτι.

Χαιρέτησαν τον Άνι που άλλοι τον ήξεραν, άλλοι είχαν κοινούς γνωστούς μαζί του, άλλοι δεν τον ήξεραν καν, αλλά όλοι λυπήθηκαν και πόνεσαν με τον άδικο και πρόωρο χαμό του.

Ήταν ένα παιδί, πήγαινε σχολείο, έπαιζε ποδόσφαιρο, είχε όνειρα, είχε ζωή.

Γιατί κυρία, ρωτάνε τα παιδιά στην τάξη. Δεν υπάρχει απάντηση.

Υπάρχει πόνος για την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς κι όταν κάποιος "φεύγει" νεότατος και τόσο άδικα ο πόνος μεγαλώνει και απλώνεται σε όλους.

Γλυκός χαιρετισμός συμπόνοιας κι αγάπης αυτός των μαθητών μας.

Η νέα γενιά, που τόσο και τόσο κακολογείται για χίλια δυο, μας δίνει ελπίδα γιατί έχει ανθρωπιά.»

Διαβάστε επίσης