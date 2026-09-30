Θάσος: Ο 16χρονος Άνι έχασε τη ζωή του σε ακατάλληλο γήπεδο για ένα «τζαρτζάρισμα»

Λουλούδια, κεριά και μια σιωπηλή προσευχή για τον 16χρονο Gjana Asllan – Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος και την ασφάλεια του γηπέδου της Παναγίας στη Θάσο, ενώ ήδη από τον περασμένο Μάρτιο είχαν τεθεί ζητήματα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Θάσος: Ο 16χρονος Άνι έχασε τη ζωή του σε ακατάλληλο γήπεδο για ένα «τζαρτζάρισμα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 16χρονος Άνι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε τσιμεντένιο τοίχο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.
  • Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος και την ασφάλεια του γηπέδου.
  • Έξι μήνες πριν το περιστατικό, είχε τεθεί σε γνώση των τοπικών αρχών το ζήτημα της αδειοδότησης και της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί.
  • Η τοπική κοινότητα και οι ομάδες εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και έχουν αναστείλει τις αθλητικές δραστηριότητες προς τιμήν του νεαρού ποδοσφαιριστή.
  • Η τραγωδία αναδεικνύει την ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές στη Θάσο, σύμφωνα με παλαιότερες προειδοποιήσεις τοπικών παρατάξεων.
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Ένα «τζαρτζάρισμα» κοντά στη γραμμή του άουτ και μια πτώση πάνω σε τσιμεντένιο τοίχο ήταν αρκετά για να χάσει τη ζωή του ένα παιδί 16 ετών ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο στη Θάσο.

Η Καβάλα και η Θάσος παραμένουν συγκλονισμένες από τον χαμό του Gjana Asllan, του Άνι, όπως τον φώναζαν οι άνθρωποι του Βύρωνα Καβάλας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή, κατά τη διάρκεια αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, και έδωσε μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος κατέληξε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους και τους συμπαίκτες του, αλλά και ολόκληρη την τοπική αθλητική κοινότητα.

O 16χρονος Gjana Asllan Ani

Η κηδεία του Άνι θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και τυχόν ευθύνες αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών. Το τραγικό περιστατικό, ωστόσο, φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες αγωνίζονται καθημερινά παιδιά και έφηβοι.

Όπως φαίνεται, μια απλή διεκδίκηση μπάλας, ένα «τζαρτζάρισμα» όπως λέγεται στην ποδοσφαιρική γλώσσα, οδήγησε στον τραγικό χαμό του παιδιού. Πέφτοντας, προσέκρουσε στον τσιμεντένιο τοίχο, ο οποίος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί.

Λουλούδια και κεριά για τον 16χρονο

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός του Αίαντα Παναγίας Θάσου στον 16χρονο.

Με λίγα λουλούδια, αναμμένα κεριά και μια σιωπηλή προσευχή, άνθρωποι της ομάδας τίμησαν τη μνήμη του Άνι, εκφράζοντας την οδύνη τους για την απώλειά του, το απόγευμα της Τρίτης.

«Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, ο Αίαντας Παναγίας Θάσου αποχαιρετά τον μικρό Gjana, που έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε ολόκληρη την αθλητική οικογένεια της Θάσου», αναφέρει η ομάδα.

Στο μήνυμά της εκφράζει τη συμπαράστασή της προς την οικογένεια του παιδιού, τους φίλους του και τους ανθρώπους του Βύρωνα Καβάλας, αποχαιρετώντας τον με τη φράση: «Καλό ταξίδι, μικρέ Gjana».

O 16χρονος Gjana Asllan

«Όλος ο κόσμος πενθεί»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 16χρονου εξέφρασε στο Newsbomb και ο πρόεδρος του Βύρωνα Καβάλας, Αριστείδης Καρίπογλου, μεταφέροντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Άνι. Όπως ανέφερε, από την περασμένη Κυριακή έχουν ανασταλεί οι αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Στο Newsbomb.gr μίλησε και ο δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και σε όλους όσοι βιώνουν την τραγωδία.«Όλος ο κόσμος πενθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στο νησί μετά την είδηση του θανάτου του παιδιού.

Ερωτηθείς, πάντως, για ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση του γηπέδου της Παναγίας, ο δήμαρχος δεν θέλησε να τοποθετηθεί.

16χρονος Gjana Asllan

O 16χρονος Gjana Asllan

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες ασφαλείας του γηπέδουΤην ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου διενεργεί προανάκριση σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διερεύνηση των συνθηκών ασφαλείας της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης.

Η προειδοποίηση έξι μήνες πριν

Τον Μάρτιο του 2026 η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε αποστείλει έγγραφο προς τον δήμαρχο Θάσου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους δημοτικούς συμβούλους, με θέμα της παρέμβασης την «Αδειοδότηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων».

Στο έγγραφο γινόταν αναφορά στα επτά ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία του νησιού και στα γήπεδα του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί στις ομάδες για χρήση. Η παράταξη έθετε τότε σειρά ζητημάτων τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, αφορούσαν τους τίτλους ιδιοκτησίας, τη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων, τη συντήρηση των αγωνιστικών χώρων και συνολικά τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που αναφέρονταν στην παρέμβαση περιλαμβανόταν και το γήπεδο της Παναγίας. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» επισήμαινε ότι στα γήπεδα της Θάσου αθλούνται εκατοντάδες άνθρωποι – παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και αθλήτριες γυναικείων ομάδων – και ζητούσε σύγχρονες και ασφαλείς δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μεταξύ άλλων, ζητούσε να εξασφαλιστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας, να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες νομιμοποίησης γηπέδων, κατασκευών και κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και να δημιουργηθεί δημοτική υπηρεσία με αρμοδιότητα τη διαχείριση και τη συντήρηση των αθλητικών υποδομών. Ζητούσε επίσης να διεκδικηθεί χρηματοδότηση για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε γίνει περίπου έξι μήνες πριν από τον τραγικό τραυματισμό του Άνι.

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