Τσίπρας: Στην Κυψέλη σήμερα με κατοίκους που πλήττονται από τις εργασίες του Μετρό

Το δημοσκοπικό «φρένο» οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα σε περισσότερες δημόσιες παρουσίες.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: Στην Κυψέλη σήμερα με κατοίκους που πλήττονται από τις εργασίες του Μετρό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας αυξάνει τις δημόσιες εμφανίσεις του για να αντιστρέψει τις αρνητικές δημοσκοπήσεις.
  • Σήμερα θα επισκεφθεί την Κυψέλη για να συναντηθεί με κατοίκους που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του Μετρό.
  • Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία της και να πετύχει νέα δημοσκοπική άνοδο πριν τα Χριστούγεννα.
  • Η άμεση επαφή του Τσίπρα με τους πολίτες θεωρείται κρίσιμη για την αύξηση της συσπείρωσης και την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων.
  • Η προηγούμενη εμφάνιση του κόμματος στη ΔΕΘ δεν απέδωσε το αναμενόμενο δημοσκοπικό όφελος, γι' αυτό και εντείνεται η πολιτική δραστηριότητα.
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Όπως είχε αναφερθεί σε ρεπορτάζ του newsbomb.gr πριν λίγες ημέρες, το επιτελείο της ΕΛΑΣ έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει τις αρνητικές δημοσκοπικές αποδόσεις με μια «επιθετική» προβολή του Αλέξη Τσίπρα.

Η τακτική που επελέγη ήταν ο Αλέξης Τσίπρας να αυξήσει τις δημόσιες παρουσίες του μέσα από εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, αλλά και με αφορμές της επικαιρότητας να έρθει ξανά σε άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, καθώς η ικανότητά του να συνδέεται μαζί τους έχει καταγραφεί πολύ θετικά ήδη από την περίοδο της πρωθυπουργίας του.

Στόχος, να ενισχυθεί εκ νέου η πολιτική παρουσία της ΕΛΑΣ και να δοκιμαστεί στην πράξη αν η μεγαλύτερη έκθεση του προέδρου του κόμματος μπορεί να μεταφραστεί και σε νέα δημοσκοπική ώθηση.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη δοθεί δύο συνεντεύξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα (ΣΚΑΪ και Olympia Forum), o πρώην πρωθυπουργός έχει πραγματοποιήσει μια συνάντηση με αυξημένο κοινωνικό αποτύπωμα με το ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και την ομιλία του στη συνεδρίαση, ενώ σήμερα εγκαινιάζει και τις παρεμβάσεις του απευθείας με τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, στις 9 το πρωί ο κ. Τσίπρας αναμένεται να βρεθεί στην Κυψέλη θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με κατοίκους, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για το μετρό.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση της ΕΛΑΣ στη στασιμότητα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Για ορισμένα στελέχη θεωρείται κρίσιμο το κόμμα να καταγράψει ένα ακόμη δημοσκοπικό άλμα πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με μεγαλύτερη αξιοπιστία το εκλογικό αφήγημα ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το πρώτο άλμα, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, έγινε με την ίδια την εμφάνιση της ΕΛΑΣ στο πολιτικό σκηνικό, όπου αναδείχτηκε στη δεύτερη θέση, ώρες μόνο μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Στη συνέχεια υπήρχε η προσδοκία ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ θα λειτουργούσε ως βατήρας για ένα δεύτερο κύμα ανόδου. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτυπώθηκε στις μετρήσεις στον βαθμό που ανέμεναν στελέχη του κόμματος.

Έτσι, πλέον αναζητείται η φόρμουλα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο, σε επίπεδο που να επιτρέπει στην ΕΛΑΣ να εμφανίζεται ως δύναμη που μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική μέχρι τον χρόνο των εκλογών.

Η συχνότερη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πάντως, ειδικά σε πλαίσιο όπου θα βρίσκεται άμεσα στο πλευρό των πολιτών, θεωρείται κρίσιμη και αναγκαία συνθήκη ώστε να αυξηθεί τόσο η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ, όσο και για να προσελκύσει νέα κοινά που έχουν επηρεαστεί από την επικοινωνιακή στάση που είχε αντιμετωπίσει ο κ. Τσίπρας το προηγούμενο διάστημα.

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