Άνω Λιόσια: Νέες καταγγελίες για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου -Μιλούν για ρατσισμό και διακρίσεις

Snapshot Νέες καταγγελίες γονέων και μαθητών στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων αφορούν φωνές, βία και ρατσιστική συμπεριφορά της διευθύντριας προς μικρά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων παιδιών Ρομά.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διοικητική διερεύνηση με διαταχθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση και μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο.

Έχει καταγγελθεί επίσης επίθεση κατά της διευθύντριας, με σύλληψη μίας μητέρας και έρευνα για τον πατέρα παιδιού που φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο.

Μαθητές του γειτονικού γυμνασίου κατέγραψαν και κατήγγειλαν τη βίαιη συμπεριφορά της διευθύντριας, η οποία φέρεται να απευθύνθηκε σε μαθητή με ρατσιστική φράση.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες των περιστατικών στο νηπιαγωγείο. Snapshot powered by AI

Νέες καταγγελίες γονέων και μαθητών έρχονται να προστεθούν στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, μετά το βίντεο που κατέγραψε τη διευθύντρια να απευθύνεται φωνάζοντας με έντονο τρόπο σε μικρούς μαθητές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο, όπως καταγγέλλουν κάποιοι από τους γονείς, αντιμετωπίζονταν ορισμένα παιδιά. Μεταξύ των ισχυρισμών που θα εξεταστούν αολι τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι και καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά Ρομά.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διοικητική διερεύνηση, ενώ παράλληλα εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές και η επίθεση σε βάρος της διευθύντριας, το βίντεο της οποίας κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα.

«Είναι μωρά, δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι»

Οι γονείς που μιλούν για την υπόθεση εμφανίζονται ιδιαίτερα οργισμένοι, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά που καταγγέλλεται δεν συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η Παναγιώτα, μητέρα παιδιού που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο, περιγράφει περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, έχει δει η ίδια: «Είδαμε να φωνάζει στα παιδιά. Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζουν τα σκουπίδια», αναφέρει, προσθέτοντας πως πρόκειται για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

«Είναι μωρά. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο», λέει χαρακτηριστικά.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες γονέων και βρίσκονται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

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Καταγγελίες και για ρατσιστική συμπεριφορά

Ιδιαίτερη διάσταση παίρνουν οι καταγγελίες που κάνουν λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση παιδιών Ρομά. Η ίδια μητέρα υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά που, όπως λέει, παρατηρήθηκε στο σχολείο την έκανε να θεωρήσει πως ενδεχομένως υπήρχε ρατσιστικό υπόβαθρο.

«Μάλλον έχει τον ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως», υποστηρίζει, περιγράφοντας τη δική της αντίδραση απέναντι στα όσα καταγγέλλονται. Όπως λέει, η ίδια ζει στην περιοχή εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και τα μεγαλύτερα παιδιά της έχουν φοιτήσει στα σχολεία της περιοχής χωρίς να έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα.

«Εγώ είμαι εδώ είκοσι χρόνια, πήγαιναν τα δύο παιδιά μου και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Πρώτη φορά μας το έκαναν αυτό εδώ», αναφέρει. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι στο παρελθόν τα παιδιά της είχαν αναφέρει περιστατικά σχετικά με τη συμπεριφορά στο νηπιαγωγείο, χωρίς όμως η ίδια και η οικογένειά της να τους δώσουν αρχικά ιδιαίτερη σημασία.

«Μας το έλεγαν τα παιδιά μας, αλλά δεν το πιστεύαμε. Λέγαμε “παιδιά είναι…”», σημειώνει.

Οι καταγγελίες περί ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν μέχρι στιγμής αποτελέσει διαπιστωμένο εύρημα των αρμόδιων Αρχών και αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο και η καταγγελία για τη φράση «φύγε μαύρε»

Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί, αναμένεται να εξεταστεί και άλλο περιστατικό που αφορά μαθητή γειτονικού σχολείου.

Όπως καταγγέλλεται, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φέρεται να απευθύνθηκε στον μαθητή χρησιμοποιώντας τη φράση «φύγε μαύρε».

Πρόκειται για έναν ακόμη σοβαρό ισχυρισμό, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιπες καταγγελίες, θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές και να αξιολογηθεί στο σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων.

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«Της φωνάξαμε γιατί το κάνει και άρχισε να με βγάζει βίντεο»

Στο περιστατικό φέρεται να παρενέβησαν και μαθητές του γειτονικού γυμνασίου, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είδαν ή άκουσαν μέρος όσων συνέβησαν.

Ένας μαθητής περιγράφει πως περνούσε από το σημείο όταν αντιλήφθηκε την ένταση.

«Βλέπω τη διευθύντρια να χτυπάει το παιδάκι, το τεσσάρων χρονών που είναι. Της φωνάζω: “Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα πάνω σε ένα παιδάκι; Μιλάμε για παιδί που παίζει στην κούνια”», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η διευθύντρια στη συνέχεια στράφηκε προς τον ίδιο, τον κατέγραψε με το κινητό της και του είπε, όπως υποστηρίζει ο μαθητής: «Τώρα έρχεται η αστυνομία για να σε μαζέψει».

Ο ίδιος αναφέρει ότι της απάντησε πως μπορεί να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ακολούθησε νέα αντιπαράθεση.

«Μου λέει: “Η μάνα σου τώρα θα πληρώσει πέντε χιλιάρικα για το σχολείο που μου έχουν χαλάσει;”», υποστηρίζει ότι του είπε η διευθύντρια.

Ο μαθητής, όπως περιγράφει, της απάντησε: «Ούτε της μάνας μου είναι το σχολείο, ούτε δικό σας, είναι του δήμου το σχολείο».

«Δεν είναι η πρώτη φορά»

Ένας ακόμη μαθητής υποστηρίζει ότι η ένταση δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

«Φώναζε πάνω στα παιδιά χωρίς λόγο, όλες τις εβδομάδες. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό, είναι η δεύτερη», αναφέρει.

Παρά την ένταση που έχει δημιουργηθεί, γονείς και κάτοικοι της περιοχής κάνουν σαφή διάκριση ανάμεσα στη συγκεκριμένη υπόθεση και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα των Άνω Λιοσίων.

Όπως υποστηρίζουν, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές άλλων σχολείων της περιοχής έχουν καλή συνεργασία με τις οικογένειες και δείχνουν διάθεση να στηρίξουν τα παιδιά.

Μιλούν, μάλιστα, για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται κοντά στη σχολική κοινότητα, αγκαλιάζουν τους μαθητές και προσπαθούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τις οικογένειες.

Μία γυναίκα συνελήφθη για την επίθεση κατά της εκπαιδευτικού

Την ίδια ώρα, η υπόθεση δεν περιορίζεται στις καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Μετά το περιστατικό που καταγράφηκε στο βίντεο, η εκπαιδευτικός προσέφυγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της. Μία μητέρα συνελήφθη, ενώ οι Αρχές αναζήτησαν και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της διευθύντριας, φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο.

Η διευθύντρια μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, ενώ η ακριβής συμμετοχή των εμπλεκομένων και οι συνθήκες του επεισοδίου αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας.

ΕΔΕ και μετακίνηση της διευθύντριας

Παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση για την επίθεση, έχει ανοίξει και διοικητικός φάκελος για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Σε βάρος της έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία καλείται να εξετάσει τις συνθήκες του περιστατικού και το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων και όχι μόνο το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο.

Η υπόθεση, επομένως, παραμένει ανοιχτή σε περισσότερα από ένα επίπεδα: από τη συμπεριφορά που καταγράφηκε στο επίμαχο βίντεο και τις καταγγελίες γονέων και μαθητών έως την επίθεση που καταγγέλθηκε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Το ζητούμενο πλέον είναι οι αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, ώστε να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές συνθήκες όσων συνέβησαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.

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