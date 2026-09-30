Τσαντ Λόου: Θρήνος για τον ηθοποιό – Πέθανε η 13χρονη κόρη του Φιόνα

Snapshot Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τσαντ Λόου και η σύζυγός του Κιμ Πέιντερ ανακοίνωσαν τον θάνατο της 13χρονης κόρης τους, Φιόνα.

Η Φιόνα περιγράφεται ως ένα έξυπνο, δημιουργικό και τρυφερό κορίτσι με αγάπη για τον χορό και ήταν πολύ δεμένη με τις αδελφές της.

Η οικογένεια ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου της Φιόνα.

Στην ανακοίνωση παραπέμπουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 στις ΗΠΑ.

Ο Τσαντ Λόου είναι μικρότερος αδελφός του Ρομπ Λόου, έχει κερδίσει Emmy και έχει εργαστεί σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές και ως σκηνοθέτης. Snapshot powered by AI

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Τσαντ Λόου, καθώς πέθανε σε ηλικία 13 ετών η κόρη του, Φιόνα.

Την είδηση του θανάτου της Φιόνα ανακοίνωσαν ο ίδιος και η σύζυγός του, παραγωγός Κιμ Πέιντερ, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα», ανέφερε η οικογένεια, περιγράφοντας τη 13χρονη ως ένα έξυπνο, δημιουργικό και τρυφερό κορίτσι, με ιδιαίτερη αγάπη για τον χορό.

«Ήταν το φως της ζωής μας»

Η Φιόνα ήταν η δεύτερη από τις τρεις κόρες του ζευγαριού και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τις δύο αδελφές της, τη Μέιμπελ και τη Νίξι.

«Ήταν λατρεμένη από τις αδελφές της και βαθιά αγαπημένη από τους γονείς της. Ήταν το φως της ζωής μας», ανέφεραν οι γονείς της, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η αιτία του θανάτου της 13χρονης δεν έχει γίνει γνωστή. Στην ανακοίνωσή της, πάντως, η οικογένεια παρέπεμψε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 στις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου.

Ο Τσαντ Λόου, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την ηθοποιό Χίλαρι Σουάνκ, παντρεύτηκε την Κιμ Πέιντερ το 2010. Μαζί απέκτησαν τρεις κόρες.

Ο Τσαντ Λόου που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στην αμερικανική τηλεόραση και τον κινηματογράφο, είναι ο μικρότερος αδελφός του γνωστού ηθοποιού Ρομπ Λόου. Έγινε ευρύτερα γνωστός από τη σειρά «Life Goes On», για την οποία κέρδισε Emmy, ενώ έχει εμφανιστεί και σε παραγωγές όπως τα «ER», «24» και «Pretty Little Liars». Έχει επίσης εργαστεί ως τηλεοπτικός σκηνοθέτης.