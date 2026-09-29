Καιρός - Κολυδάς: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Snapshot Οι έντονοι άνεμοι θα πνέουν κυρίως στο Αιγαίο με ριπές που θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Η Κρήτη θα δεχθεί τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, με τοπικά ύψη έως και 119 χιλιοστά το Σάββατο.

Την Παρασκευή οι άνεμοι θα είναι οι ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ριπές έως 118 χλμ/ώρα.

Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα κορυφωθούν κυρίως τις βραδινές ώρες, με έντονα τρίωρα υετού μεταξύ 21:00-00:00 και 03:00-06:00.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι, με μέση ένταση 4-5 μποφόρ και ριπές έως 78 χλμ/ώρα. Snapshot powered by AI

Πολύ ισχυρούς ανέμους στα πελάγη και σημαντικά ύψη βροχής, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων, δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο Θοδωρής Κολυδάς για το διάστημα έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο, όπου οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ την Παρασκευή η μέση ένταση των ανέμων θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, η Κρήτη αναμένεται να δεχθεί τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, με το Σάββατο να εμφανίζει, βάσει της βασικής εκτίμησης του μοντέλου ICON, το ισχυρότερο υετικό σήμα.

Ριπές έως 114 km/h στο Αιγαίο την Τετάρτη

Την Τετάρτη οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση έντασή τους θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές μπορεί να αγγίξουν τα 114 km/h.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι, με μέση ένταση περίπου 4 μποφόρ και ριπές έως 64 km/h.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με την εκτίμηση του ICON, αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και θα πλησιάσουν τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχες τιμές προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, τα μεγαλύτερα ποσά αναμένονται στην Κρήτη, όπου τοπικά μπορεί να φτάσουν περίπου τα 49 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη ένταση προβλέπεται στο τρίωρο 21:00-00:00, με περίπου 13 χιλιοστά βροχής.

Ενισχύονται οι βροχές στην Κρήτη την Πέμπτη

Την Πέμπτη το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο, με τους ανέμους να διατηρούνται ισχυροί στα πελάγη. Στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά μέσο όρο περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές μπορεί να αγγίξουν τα 109 km/h.

Στο Ιόνιο η μέση ένταση υπολογίζεται στα 5 μποφόρ, με ριπές έως περίπου 78 km/h.Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά θα κινηθεί κοντά στους 26 βαθμούς.

Η Κρήτη θα συνεχίσει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τον υετό. Τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 85 χιλιοστά, με την κορύφωση να εμφανίζεται στο τρίωρο από τα μεσάνυχτα έως τις 03:00.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι της περιόδου την Παρασκευή

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι η ημέρα με τους ισχυρότερους ανέμους, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές κατά τόπους μπορεί να αγγίξουν τα 118 km/h. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάνουν περίπου τα 4 μποφόρ, με ριπές έως 62 km/h.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ήπειρο, κοντά στους 27 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα φτάνουν περίπου τους 26 και στο Νότιο Αιγαίο τους 25 βαθμούς.

Η Κρήτη θα δεχθεί και πάλι τις σημαντικότερες βροχές, με τα τοπικά ύψη να φτάνουν περίπου τα 66 χιλιοστά.

Το ισχυρότερο τρίωρο αναμένεται μεταξύ 21:00 και 00:00, με περίπου 17 χιλιοστά βροχής.

Έως 119 mm βροχής στην Κρήτη το Σάββατο

Το Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, χωρίς ωστόσο να φτάνουν την ένταση της Παρασκευής. Στο Αιγαίο θα πνέουν με μέση ένταση περίπου 6 μποφόρ και ριπές έως 113 km/h, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν περίπου τα 5 μποφόρ, με ριπές έως 67 km/h.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά.Το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας θα είναι, ωστόσο, οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μοντέλου ICON, τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να φτάσουν περίπου τα 119 χιλιοστά, με το πιο έντονο τρίωρο να τοποθετείται μεταξύ 03:00 και 06:00, όταν υπολογίζονται περίπου 21 χιλιοστά.

Αιγαίο και Κρήτη στο επίκεντρο

Η συνολική εικόνα μέχρι το Σάββατο δείχνει ένα τετραήμερο με επίμονους ισχυρούς ανέμους στα πελάγη και κυρίως στο Αιγαίο, όπου οι ριπές θα ξεπερνούν επανειλημμένα τα 100 km/h.

Παράλληλα, η Κρήτη εμφανίζεται σταθερά ως η περιοχή με το ισχυρότερο υετικό σήμα, με τις βροχοπτώσεις να εντείνονται κατά διαστήματα και τα μεγαλύτερα τοπικά ύψη να προβλέπονται για το Σάββατο.

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