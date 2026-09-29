Φωτιά στη Νέα Ιωνία: Βίντεο από άντρα που σπάει τη βιτρίνα έχουν οι αρχές

Κατερίνα Ρίστα

Φωτιά στη Νέα Ιωνία: Βίντεο από άντρα που σπάει τη βιτρίνα έχουν οι αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει άνδρα να σπάει τη βιτρίνα καφετέριας στη Νέα Ιωνία και να ρίχνει μέσα αντικείμενο πριν ξεσπάσει η φωτιά.
  • Η φωτιά κατέκαψε ολοσχερώς την καφετέρια και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα πάνω από αυτήν στην οδό Κασταμονής στην Καλογρέζα.
  • Η υπόθεση διερευνάται από το τμήμα εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται.
  • Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο πριν τρία χρόνια, με θάνατο άνδρα από διασταυρούμενα πυρά μεταξύ κακοποιών.
  • Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, με μάρτυρα να αναφέρει ότι άκουσε τρεις εκρήξεις πριν την πυρκαγιά.
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Πλάνα από κάμερα ασφαλείας, που έχει καταγράψει ένα άτομο να σπάει τη τζαμαρία της καφετέριας στο ισόγειο της πολυκατοικίας, στην Νέα Ιωνία, που τυλίχθηκε στις φλόγες και να ρίχνει μέσα ένα αντικείμενο, έχουν στα χέρια τους τα στελέχη του τμήματος εκβιαστών που έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Νέα ιωνία


Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο εμπρηστής φαίνεται να είναι άνδρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπενθυμίζεται ότι οι φλόγες κατέκαψαν ολοσχερώς την επιχείρηση, όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, ενώ προκάλεσαν κι εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από την καφετέρια επί της οδού Κασταμονής στην Καλογρέζα.

Στην ίδια καφετέρια, πριν από περίπου τρία χρόνια είχε σκοτωθεί ένας άνδρας, από διασταυρούμενα πυρά, όταν είχε γίνει συμπλοκή μεταξύ Αλβανών κακοποιών κι ένας ομοεθνής τους είχε δεχθεί «αδέσποτη» σφαίρα, καταλήγοντας λίγες ώρες αργότερα στο ΚΑΤ, όπου διακομίσθηκε.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) με τις Αρχές να έχουν συλλέξει ήδη βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενες επιχειρήσεις.

«Έχουν καεί όλα τα διαμερίσματα από τη μια πλευρά. Η φωτιά ξεκίνησε από κάτω. Μια γυναίκα άκουσε τρεις εκρήξεις», είπε μάρτυρας μιλώντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

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