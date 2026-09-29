Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί - Β' φάση: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προσλήψεων

6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία – Πάνω από 4.000 θέσεις στην Ειδική Αγωγή

Χρύσα Γρίβα

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί - Β' φάση: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προσλήψεων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανακοινώθηκαν 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, με πάνω από 4.000 θέσεις στην Ειδική Αγωγή και υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.
  • Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 2.459 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και 1.579 στη Γενική Εκπαίδευση, ενώ στη Δευτεροβάθμια 766 στην Ειδική Αγωγή και 971 στη Γενική Εκπαίδευση.
  • Προσλαμβάνονται 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), με 181 θέσεις να παραμένουν κενές λόγω έλλειψης υποψηφίων.
  • 25 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  • Οι προσληφθέντες καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από 5 έως 6 Οκτωβρίου 2026, με αναλυτικές οδηγίες και πίνακες να έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
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Σε 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών προχωρά το υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2026-2027, με περισσότερες από 4.000 από αυτές να αφορούν την Ειδική Αγωγή και την υποστήριξη μαθητών, κατά τη Β' φάση, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τη Β' φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Συνολικά, οι νέες προσλήψεις ανέρχονται σε 6.683, εκ των οποίων 5.880 αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, ενώ ακόμη 25 εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Σημαντικό μέρος των προσλήψεων αφορά την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προορίζονται για δομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι 5.880 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 2.459 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 1.579 στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 766 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και 971 στη Γενική Εκπαίδευση. Επιπλέον, 90 αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 τοποθετούνται στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διατέθηκαν ακόμη 15 προσωρινοί αναπληρωτές, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Από αυτούς, οι 12 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση και οι τρεις την Ειδική Αγωγή.

Ωστόσο, 68 θέσεις δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν λόγω έλλειψης υποψηφίων, με τις 62 από αυτές να αφορούν την Ειδική Αγωγή.

778 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Παράλληλα, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

356 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

321 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη – παράλληλη στήριξη

68 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

33 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

Και σε αυτή την κατηγορία, πάντως, καταγράφονται κενές θέσεις. Συγκεκριμένα, 181 θέσεις δεν καλύφθηκαν, καθώς δεν βρέθηκαν αντίστοιχοι υποψήφιοι.

Επιπλέον 25 αναπληρωτές στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία προσλαμβάνονται ακόμη 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία οι αναπληρωτές

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι 6.683 προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις θέσεις τους από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

Οι αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανομένων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Δείτε εδώ

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προσλήψεις Γενικής

Προσλήψεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Προσλήψεις στα Μουσικά Σχολεία

Προσλήψεις ΣΜΕΑ

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