Θαύμα για 21χρονη που έπεσε από τον 8ο όροφο ενώ χόρευε - «Δεν το πιστεύω ότι είμαι ζωντανή»

Snapshot Η 21χρονη Kristin Sargent επέζησε μετά από πτώση από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Η πτώση της μειώθηκε εν μέρει από μεταλλική καρέκλα πισίνας με μαξιλάρι, όπου βρέθηκε στο κατάστρωμα της πισίνας.

Νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά τραύματα, αλλά ήταν σε εγρήγορση και επικοινωνούσε αμέσως μετά το ατύχημα.

Η πτώση συνέβη ενώ χόρευε κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και εξετάζεται ως ατύχημα χωρίς προς το παρόν στοιχεία για εμπλοκή αλκοόλ ή ουσιών.

Η οικογένειά της ταξίδεψε από τη Βιρτζίνια για να στηρίξει την ανάρρωσή της, με τον πατέρα της να εκφράζει αισιοδοξία για την κατάσταση της υγείας της. Snapshot powered by AI

Το απόλυτο θαύμα βίωσε μία 21χρονη φοιτήτρια στις ΗΠΑ που επέζησε πέφτοντας από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας.

Η Kristin Sargent, τελειόφοιτη στο University of Georgia, έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του συγκροτήματος κατοικιών The Rambler στην Αθήνα της Τζόρτζια, περίπου στις 19:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 21χρονη βρισκόταν πάνω σε καναπέ ή φουσκωτό στρώμα κοντά στο ανοιχτό παράθυρο και χόρευε, όταν έπεσε προς τα έξω, περνώντας μέσα από τη σίτα.

Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη νεαρή γυναίκα στο κατάστρωμα της πισίνας του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με την αναφορά των Αρχών, μια μεταλλική καρέκλα πισίνας με μαξιλάρι φαίνεται ότι ανέκοψε μέρος της πτώσης.

Στο μαξιλάρι υπήρχε αίμα, ενώ ένα από τα μπράτσα της καρέκλας είχε σπάσει από την πρόσκρουση.

Η Kristin μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά τραύματα και κατάγματα.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι αστυνομικές Αρχές ανέφεραν ότι κατά τις πρώτες ώρες ήταν σε θέση να επικοινωνεί και ήταν σε εγρήγορση.

«Είμαι ζωντανή, δεν μπορώ να το πιστέψω»

«Μας πήρε κάποιος τηλέφωνο και μας είπε: “Θεέ μου, η Kristin είχε μια πολύ άσχημη πτώση”», ανέφερε ο πατέρας της 21χρονης περιγράφοντας τη στιγμή που η οικογένεια ενημερώθηκε για το ατύχημα.

Η οικογένεια ταξίδεψε αμέσως από τη Βιρτζίνια προς την Τζόρτζια για να βρίσκεται στο πλευρό της.

Όπως είπε ο πατέρας της, η κόρη του έχει συνειδητοποιήσει πόσο τυχερή στάθηκε. «Μιλούσε με μια φίλη της και της έλεγε: “Είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να το πιστέψω”», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η 21χρονη είναι μαχήτρια και εκφράζει αισιοδοξία για την πορεία της ανάρρωσής της. «Είναι δυνατή και θα γίνει καλά», είπε.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη νίκη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του University of Georgia, των Georgia Bulldogs, επί των Oklahoma Sooners με 41-13.

Ο πατέρας της ανέφερε ότι εκείνο το βράδυ πολλοί φοιτητές πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει αν υπήρχε εμπλοκή αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως ατύχημα, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.

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