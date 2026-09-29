Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε μία 70χρονη από τη θάλασσα

Νεκρή ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή Γουβιών της Κέρκυρας μίας 70χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Λιθουανίας, το μεσημέρι της Τρίτης.

Η 70χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.

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