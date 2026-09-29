Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία σχετικά με το ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» οι δύο γιατροί έκαναν μέχρι σήμερα χωριστή φορολογική δήλωση ενώ τα εισοδήματά τους ήταν τεράστια.

«Στον τραπεζικό λογαριασμό του Ηλία Θεοδωρόπουλου βρέθηκαν 90.000 ευρώ και στον τραπεζικό λογαριασμό της Ιωάννας Γάκα μισό εκατομμύριο. Το ετήσιο εισόδημα που δήλωναν», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Φαίνεται λοιπόν πως οικονομικά οι γιατροί δεν είχαν καμία σχέση. Δύο ιατρεία με δύο διαφορετικές άδειες που μοιράζονται έναν χώρο 200 τ.μ. Τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης είναι στη χρήση της Ιωάννας Γάκα. Είχαν χωριστά POS, χωριστούς λογαριασμούς, χωριστές φορολογικές δηλώσεις. 90.000 δηλώνει ετησίως ο γιατρός και 50.000 ετήσιο εισόδημα η Ιωάννα Γάκα. Δεν υπάρχει διακίνηση χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών τους», ανέφερε η εκπομπή.