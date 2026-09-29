Πάπας Λέων: Βρέθηκε στο πιλοτήριο ενός Airbus A321 και συνομίλησε με τους πιλότους – Βίντεο

Snapshot Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε το πιλοτήριο του Airbus A321 της Air France κατά τη μετακίνησή του στη Γαλλία.

Συνομίλησε με τους πιλότους ενώ καθόταν δίπλα τους στο πιλοτήριο.

Το αεροσκάφος που τον μετέφερε συνοδευόταν από γαλλικό μαχητικό Rafale.

Τον Ιούνιο ο Πάπας είχε επισκεφθεί το πιλοτήριο αεροσκάφους Airbus A320 της Iberia και είχε συνομιλήσει με πιλότους μαχητικού της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Snapshot powered by AI

Το πιλοτήριο του αεροσκάφους Airbus A321 της Air France που τον μετέφερε από την Λούρδη στο Μετς της Γαλλίας, επισκέφθηκε ο Πάπας Λέων.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φαίνεται σε βίντεο καθισμένος πίσω από τους δύο πιλότους να συζητά μαζί τους. Ακριβώς από πάνω από το Airbus A321 πετούσε ένα γαλλικό μαχητικό Rafale που συνόδευε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πάπα.

Αντίστοιχη επίσκεψη στο πιλοτήριο αεροσκάφους Airbus A320 της Iberia έκανε ο Πάπας Λέων και τον περασμένο Ιούνιο όταν ταξίδεψε από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη. Μάλιστα τότε είχε φορέσει ακουστικά και είχε συνομιλήσει στον ασύρματο με τους πιλότους του μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας που συνόδευαν το Airbus A320.

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