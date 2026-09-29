Μάτι: Απορρίφθηκε το ελαφρυντικό για Τερζούδη, Ματθαιόπουλο και Καπάκη

Η νέα εξέταση της υπόθεσης στο Εφετείο αφορά αποκλειστικά την αναγνώριση του συγκεκριμένου ελαφρυντικού, καθώς η ενοχή των τριών έχει κριθεί αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο

Άγγελος Βουράκης

Μάτι: Απορρίφθηκε το ελαφρυντικό για Τερζούδη, Ματθαιόπουλο και Καπάκη
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  • Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων απέρριψε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για τους Τερζούδη, Ματθαιόπουλο και Καπάκη, καταδικασθέντες για τη φωτιά στο Μάτι.
  • Η ενοχή των τριών έχει κριθεί αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο, ενώ η νέα εξέταση αφορά αποκλειστικά το ελαφρυντικό.
  • Η εισαγγελέας τόνισε ότι το λευκό ποινικό μητρώο δεν αρκεί για το ελαφρυντικό και υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού προς τα έννομα αγαθά πριν την πράξη.
  • Επισημάνθηκε η γνώση των κατηγορουμένων για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και η αδράνεια στην προστασία των πολιτών, που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη φωτιά.
  • Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι η αναγνώριση του ελαφρυντικού θα υποβάθμιζε τη βαρύτητα της πράξης και πρότεινε την απόρριψή του.
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Την απόρριψη του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου για τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, δεχόμενο την εισαγγελική πρόταση της εισαγγελέως Ευφροσύνης Παναγιωτοπούλου.

Η νέα εξέταση της υπόθεσης στο Εφετείο αφορά αποκλειστικά την αναγνώριση του συγκεκριμένου ελαφρυντικού, καθώς η ενοχή των τριών έχει κριθεί αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αναιρέσει εν μέρει την προηγούμενη εφετειακή απόφαση, ζητώντας να εξεταστεί εκ νέου το ζήτημα της απόρριψης του ελαφρυντικού.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας επικαλέστηκε τη νομολογία του Αρείου Πάγου, υπογραμμίζοντας ότι το λευκό ποινικό μητρώο δεν αρκεί από μόνο του για την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου. Όπως εξήγησε, με βάση απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2022 και τη μεταγενέστερη νομολογία, για τη χορήγηση του ελαφρυντικού απαιτείται ο κατηγορούμενος να έχει επιδείξει σεβασμό προς τα έννομα αγαθά μέχρι την τέλεση της πράξης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση στην έως τότε συμπεριφορά του. Παράλληλα, κατά την κρίση του δικαστηρίου, πρέπει να συνεκτιμάται η αναλογικότητα μεταξύ της πράξης και της ποινικής μεταχείρισης.

Οι τρεις καταδικασθέντες επικαλούνται, μεταξύ άλλων, το λευκό ποινικό τους μητρώο, επαίνους και υπηρεσιακές αξιολογήσεις, προκειμένου να στηρίξουν το αίτημά τους. Η εισαγγελέας, ωστόσο, έκρινε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν επαρκούν, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αξιολογηθεί και η συμπεριφορά για την οποία καταδικάστηκαν.

Ειδικότερα, η κ. Παναγιωτοπούλου αναφέρθηκε στη γνώση που, όπως είπε, είχαν οι τρεις για τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς από την προηγούμενη ημέρα, αλλά και για το ιστορικό πυρκαγιών στην περιοχή του Νταού Πεντέλης.

Παρά τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν υπήρξε μέριμνα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων δυνάμεων στην περιοχή, ενώ δυνάμεις στάλθηκαν σε άλλες περιοχές. Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των πολιτών, με αποτέλεσμα η φωτιά να καταστεί ανεξέλεγκτη.

«Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ούτε έδωσαν και πληροφορίες, παρά τις εκκλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «αδιαφορία τους για το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής».

Καταλήγοντας, η εισαγγελέας υποστήριξε ότι η αναγνώριση του ελαφρυντικού θα οδηγούσε σε ποινή που δεν θα ανταποκρινόταν στη βαρύτητα και την απαξία της πράξης, προτείνοντας να μην αναγνωριστεί στους τρεις καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

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