Πολωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

Snapshot Μία έφηβη που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο στην Πολωνία.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης ρεπορτάζ για ένα προηγούμενο θανατηφόρο τροχαίο στο ίδιο σημείο.

Η νεαρή εκτινάχθηκε στον αέρα και τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τη σκηνή.

Ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον εικονολήπτη να καταγράψει την πινακίδα του αυτοκινήτου για τον εντοπισμό του δράστη. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο στην Πολωνία, όταν μία έφηβη που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εκτινάχθηκε στον αέρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση, ενώ ο δημοσιογράφος της TVP Info μετέδιδε ρεπορτάζ για ένα πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο στο ίδιο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης από βόρεια περιοχή της Πολωνίας, ο δημοσιογράφος Μίλος Σιέλιβοντσινκ παρουσίαζε ρεπορτάζ για το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε ένα τρίχρονο παιδί.

Ξαφνικά, μία έφηβη που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι πέρασε πίσω από τον δημοσιογράφο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα μαύρο αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η νεαρή να εκτιναχθεί στον αέρα.

Η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε στο σημείο και εγκατέλειψε τη σκηνή του ατυχήματος.

Αμέσως μετά, ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον εικονολήπτη να καταγράψει την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, προκειμένου να βοηθήσει στον εντοπισμό του δράστη.