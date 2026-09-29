Τραμπ: Σήμερα η συνάντηση με τους επικεφαλής των κολλοσών της ΑΙ

Παρόντες οι επικεφαλής των Meta, Google, OpenAI, Anthropic και Nvidia.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ: Σήμερα η συνάντηση με τους επικεφαλής των κολλοσών της ΑΙ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης συναντώνται σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάικ Τζόνσον για να συζητήσουν την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει επίσημα κανονιστικές ρυθμίσεις, ενώ ο Μάικ Τζόνσον τάσσεται υπέρ μιας μετρημένης πλαισίωσης από το Κογκρέσο.
  • Η OpenAI ακύρωσε την κυκλοφορία του νέου μοντέλου GPT-6.1 Astra λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα της εταιρείας.
  • Πρόσφατα περιστατικά που αφορούν παραβιάσεις ασφαλείας σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενισχύσει τη δημόσια ανησυχία και έχουν γίνει θέμα της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.
  • Δημοσκόπηση δείχνει ότι το 82% των Αμερικανών ανησυχούν για τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
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Οι επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών της τεχνητής νοημοσύνης έχουν σήμερα ραντεβού στον Λευκό Οίκο για να συναντήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και να συνομιλήσουν κυρίως για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα θέμα που διχάζει στους κόλπους της προεδρικής πλειοψηφίας.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta), ο Σούνταρ Πιτσάι (Google) και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν θα βρίσκονται εκεί, σύμφωνα με το CNN, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε από πηγές που γνωρίζουν το θέμα την παρουσία του Ντάριο Αμοντέι (Anthropic) και του Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia).

Ο Έλον Μασκ αναμένεται επίσης στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συμμετάσχει επίσης σήμερα στα εγκαίνια ενός νέου ιστότοπου που συγκεντρώνει, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, τις διάφορες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στο μενού της συνάντησης βρίσκεται κυρίως η εποπτεία, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Μάικ Τζόνσον στον τηλεοπτικό σταθμό Fox Business, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει μέχρι τώρα επισήμως κάθε ιδέα για κανονιστικές ρυθμίσεις.

Αν και ο Τζόνσον δηλώνει αντίθετος στην επιβολή «αυστηρών ορίων» ή ενός «μορατόριουμ» στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι θετικός σε «λίγη πλαισίωση» εκ μέρους του Κογκρέσου.

Ντόναλντ Τραμπ

«Οφείλουμε να εμπλέξουμε (τους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης) στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να μοιάζουν οι υποτιθέμενες προστασίες, επειδή είναι αυτοί που ξέρουν τα πιο πολλά» πάνω σ' αυτή την τεχνολογία, δήλωσε ο επικεφαλής των ρεπουμπλικανών στην κάτω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η σειρά από περιστατικά που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από τις OpenAI, Antropic, Google ή Meta έδωσε νέα τροφή στη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, σε σημείο να γίνει θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε από το CNN και πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, 82% των Αμερικανών δηλώνουν ανήσυχοι για το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

FILE PHOTO: Illustration shows OpenAI logo

Η OpenAI ακυρώνει την κυκλοφορία νέου μοντέλου

Η OpenAI δεν θα κυκλοφορήσει το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, το GPT-6.1 Astra, λόγω ανησυχιών γύρω από θέματα ασφαλείας, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εκτελεί αυτόνομα εργασίες όπως η περιήγηση στο διαδίκτυο και η χρήση εφαρμογών, «δεν πληρούσε πλήρως τα κριτήρια» των προτύπων της εταιρείας, δήλωσε η επικεφαλής των συστημάτων ασφάλειας στην OpenAI, Σαάτσι Ζαίν.

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