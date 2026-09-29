Θεσσαλονίκη: «Τον βρήκαμε λερωμένο με εμετούς» - Συγκλονίζουν οι καταγγελίες συγγενών των ασθενών

Snapshot Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκλεισε μετά από έλεγχο που αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις, μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα και παραμέληση ασθενών.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα χωρίς διάγνωση κακοήθειας και χωρίς νόμιμη αδειοδότηση του τμήματος.

Ασθενείς βρέθηκαν σε κακή κατάσταση υγείας και καταγγέλλεται ότι η κλινική εστίαζε κυρίως στην οικονομική εκμετάλλευση των ασθενών.

Η έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε σε Εισαγγελία, ΕΟΠΥΥ και Ιατρικό Σύλλογο για περαιτέρω έρευνα και ενέργειες.

Η κλινική δεν διέθετε επαρκές προσωπικό, έγγραφες συμβάσεις με ιατρούς και δεν λειτουργούσε υποχρεωτική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Snapshot powered by AI

Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που σφραγίζεται ύστερα από σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, ήταν ένα... κολαστήριο, όπως καταγγέλλουν συγγενείς ασθενών, που πέρασαν από εκεί.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μη αδειοδοτημένου Ογκολογικού Τμήματος και χορήγησης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων χωρίς διάγνωση κακοήθειας.

Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ήταν κόλαφος. Διαπίστωνε ελλείψεις προσωπικού και παραμέληση ασθενών, ενώ οι μαρτυρίες συγγενών των ασθενών, αποκαλύπτουν ένα ζοφερό σκηνικό.

«Λερωμένος με εμετούς και χωρίς οξυγόνο»

Στις κριτικές ασθενών και συγγενών τους, η πλειονότητα κάνει λόγο για κάκιστες συνθήκες, ωστόσο, υπάρχουν και θετικά σχόλια.

«Ό,τι χειρότερο για άνθρωπο κατάκοιτο που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Η εμπειρία μας κράτησε λίγες μέρες ευτυχώς. Απαγορεύουν το επισκεπτήριο κάθε μέρα για τους δικούς τους λόγους και σε άνθρωπο ανήμπορο που δεν επικοινωνεί. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειδική φροντίδα και το προσωπικό δε μπορεί να είναι όλη την ώρα πάνω από έναν αλλά πολύ απλά θα μπορούσαν να μην τους δέχονται. Ο δικός μας άνθρωπος ήταν απεριποίητος όταν πηγαίναμε να τον δούμε και λερωμένος με εμετούς... και τέλος έβγαλε μόνος του το οξυγόνο που έπρεπε να φοράει έμεινε χωρίς και το πρωί που τον βρήκανε πήγε νοσοκομείο... Μπορεί για πιο ελαφριά περιστατικά να κάνουν καλά τη δουλειά τους στη δική μας περίπτωση ήταν μεγάλος λάθος που τους εμπιστευτήκαμε».

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

«Πήγα τον πατέρα μου μετά από εγκεφαλικά. Εχει χρόνια και το λέω τώρα που γνωστό μου άτομο έπαθε τα ίδια. Δεν θα αναφερόμουν καν αλλά δεν αλλάζει τίποτα σε κάποια συστήματα. Δυο μήνες άντεξε. Κόντευε να τελειώσει η ζωή του και αυτοί έκαναν εξετάσεις χωρίς λόγο και δεν μπορούσαν να γραφτούν γιατί είχε δεσμευτεί ο ΑΜΚΑ του. Οι άνθρωποι είναι ό,τι καλύτερο από επαγγελματίες να αρπάζουν χρήμα. Όλα τα άλλα τρέξτε σε νοσοκομείο γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό η το άλλο η τα νεφρά. Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας. Άλλα τι να κλείσετε. Κλείνει το σίγουρο μεροκάματο και η συνταγή; Η μόνη μου ευχή: Ο Θεός να σας ανταποδώσει αυτό που κάνετε για αυτούς που σας εμπιστεύονται από ανάγκη ό,τι πιο αγαπημένο τους πρόσωπο» γράφει συγγενής ασθενούς.

«Ούτε απ΄ έξω»

Έτερη κριτική αναφέρει: «Απαράδεκτοι! Πήγαμε τον παππού μου εκεί πεντακάθαρο και με όλα τα φάρμακά του (μόνο και μόνο επειδή χρειαζόταν μηχανική υποστήριξη και νοσηλεύτρια όλο το 24ωρο) και αυτό που αντικρίσαμε ήταν άκρως απογοητευτικό! Πολύ στενό το δωμάτιο και παράθυρα ψηλά στον τοίχο, που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βλέπει έξω! Χώρια που από το παράθυρο έβλεπες τοίχο πολυκατοικίας! Το άλλο αστείο είναι ότι πρέπει να κλείσεις κρεβάτι και να το προπληρώσεις χωρίς πρώτα να σε καλέσουν να το δεις! Γιατί ήξεραν πως αν το βλέπαμε προφανώς δεν θα το επιλέγαμε! Το πόσο γελοίοι όμως είναι, το έδειξαν την επόμενη μέρα! Που πήγαμε να παραλάβουμε τα πράγματα του παππού (καθώς δυστυχώς απεβίωσε σε λίγες ώρες) και μας έδωσαν άλλου κεκοιμημένου τα πράγματα! Μία μέρα μετά και όμως έχασαν τα πράγματά του και τα μπέρδεψαν με αλλουνού ασθενή! Ούτε από έξω!».

«Το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα σου πάρουν λεφτά»

Ότι και να πω για αυτό που θεωρείται κλινική είναι λίγο. Πήγαμε τον πατέρα μου με κινητικά προβλήματα λόγω νόσο Πάρκινσον τον παραλάβαμε με δύο λοιμώξεις άπειρες κατακλίσεις και αφυδατωμένο. Στο νοσοκομείο που διακομίστηκε μας είπαν ότι αυτό ο άνθρωπος ήταν εντελώς παραμελημένος. Το μόνο που κοιτάνε είναι να παίρνουν λεφτά. Χρεώνουν εξετάσεις που δεν μας έδειξαν πότε φυσικοθεραπεία που δεν του έκαναν ποτέ. Πήγαμε έναν άνθρωπο μόνο με κινητικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του στο νοσοκομείο. Όταν θέλησα να τον πάρω μου είπαν μόνο νοσοκομείο δεν είναι για σπίτι όταν τους ρώτησα γιατί δεν πήρα σαφή απάντηση/ Στο νοσοκομείο μόλις τον είδαν είπαν δύο λοιμώξεις αφυδάτωση υποσιτισμός Μακριά από αυτή την κλινική. Το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα σου πάρουν λεφτά».

Χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έπειτα από καταγγελία, πραγματοποίησε έλεγχο στην κλινική και διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα χωρίς άδεια.

Η Αρχή, έπειτα από καταγγελία, πραγματοποίησε έλεγχο στην κλινική και διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, χωρίς την απαιτούμενη πρόβλεψη στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

Στον χώρο υπήρχε, μάλιστα, θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, συγκεκριμένος ιατρός συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα στους ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο συγκεκριμένο Τμήμα, ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του, από το ιατρείο του στην κλινική.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Αρχή, οι ασθενείς λάμβαναν τα συγκεκριμένα φάρμακα στο μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, ενώ η προετοιμασία τους γινόταν από το προσωπικό της κλινικής.

Το ζήτημα που αναδεικνύεται από τον έλεγχο δεν αφορά μόνο την απουσία σχετικής πρόβλεψης στην άδεια λειτουργίας. Η ΕΑΔ επισημαίνει επίσης ότι ο συγκεκριμένος ιατρός δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική, ενώ θεωρεί ότι καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του Τμήματος.

Ασθενείς εισάγονταν για νοσηλεία και λάμβαναν χημειοθεραπεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκθεση της ΕΑΔ έχουν τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο δείγματος ασθενών του συγκεκριμένου ιατρού.

Όπως αναφέρεται, οι ασθενείς εισάγονταν στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου ιατρού της, για ολιγοήμερη νοσηλεία. Ωστόσο, οι διαγνώσεις με τις οποίες γινόταν η εισαγωγή, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, δεν αφορούσαν κάποια μορφή κακοήθειας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, όμως, χορηγούνταν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η συγκεκριμένη αναντιστοιχία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου. Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά συνιστούν ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των νοσηλειών της κλινικής.

Για τον λόγο αυτό, η έκθεση διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εξετάσει την ορθότητα των στοιχείων που είχαν υποβληθεί και να προχωρήσει στις ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Ογκολογικό Τμήμα με εξοπλισμό, αλλά χωρίς άδεια

Οι ελεγκτές της ΕΑΔ διαπίστωσαν ότι το Ογκολογικό Τμήμα δεν ήταν απλώς ένας χώρος που παρουσιαζόταν ως υπηρεσία της κλινικής.

Σύμφωνα με την έκθεση, ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ενώ στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε ενημερωτικό υλικό και βίντεο που παρουσίαζαν τη λειτουργία του και τις σχετικές παροχές.

Παράλληλα, στον χώρο υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Ωστόσο, το Ογκολογικό Τμήμα δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής.

Στο μικροσκόπιο και η στελέχωση

Ο έλεγχος ανέδειξε παράλληλα σοβαρές ελλείψεις στη στελέχωση της κλινικής.

Η ΕΑΔ διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε επαρκής αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ απουσίαζαν εντελώς ορισμένες απαιτούμενες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και ακτινοδιαγνώστης.

Επιπλέον, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των Τμημάτων δεν απασχολούνταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, ενώ δεν υπήρχαν έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους ιατρούς.

Στην κλινική δεν λειτουργούσε επίσης Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν ως υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητας της κλινικής.

Η προηγούμενη έρευνα δεν είχε καταγράψει το Ογκολογικό Τμήμα

Στην έκθεσή της, η ΕΑΔ αναφέρεται και σε προηγούμενο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών κλινικών.

Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει το 2025 ότι η κλινική δεν διέθετε το απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό και είχε εισηγηθεί την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

Στη συνέχεια, στις αρχές του 2026, η Βεβαίωση ανακλήθηκε και η Επιτροπή εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΑΔ, στην έκθεση της Επιτροπής δεν είχαν καταγραφεί τα ευρήματα που αφορούσαν το μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, τον θάλαμο βιολογικής ασφάλειας και τη σχετική διαδικτυακή προβολή, αλλά ούτε και η απουσία ΜΕΘ και οι διαπιστώσεις σχετικά με τους συνεργαζόμενους ιατρούς.

Η ΕΑΔ ζητά οριστικό κλείσιμο της κλινικής

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην αρμόδια Περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την έκδοση εγκυκλίου και κατευθυντήριων οδηγιών προς τις ιδιωτικές κλινικές και τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των στοιχείων που αφορούν τις νοσηλείες και τις αποζημιώσεις και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης παραμένουν, πλέον, τα ευρήματα γύρω από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε χώρο που, σύμφωνα με την ΕΑΔ, δεν διέθετε την απαιτούμενη αδειοδότηση, αλλά και οι ενδείξεις που εντοπίστηκαν σχετικά με τον τρόπο δήλωσης και αποζημίωσης συγκεκριμένων νοσηλειών από τον ΕΟΠΥΥ.

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