Ζευγάρι Ουκρανών έγινε viral στο Ομάν και συνελήφθη στο αεροδρόμιο - Η «πλάκα» με τη χελώνα

Snapshot Δύο Ουκρανοί τουρίστες έγιναν viral στο Ομάν μετά από βίντεο όπου καβαλούσαν μια απειλούμενη με εξαφάνιση χελώνα που γεννούσε αυγά στην άμμο.

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Biologicamente» υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του ζευγαριού.

Το ζευγάρι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ομάν μετά τη διάδοση του βίντεο.

Οι τουρίστες ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν τους νόμους που απαγορεύουν την επαφή με τις χελώνες. Snapshot powered by AI

Κύμα οργής στο Σουλτανάτο του Ομάν προκάλεσε η απερισκεψία δύο Ουκρανών τουριστών, οι οποίοι αποφάσισαν να «διασκεδάσουν« στην παραλία με μία... χελώνα, η οποία γεννούσε τα αυγά της στην άμμο.

Το ζευγάρι, τραβώντας βίντεο, άγνωστο αν ήθελαν να γίνουν viral, κάτι που τελικά κατάφεραν αλλά για λάθους λόγους, φαίνονται να καβαλάνε το καβούκι μιας χελώνας, ποζάροντας και γελώντας.

Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν αρκετά δυσάρεστα, καθώς η συγκεκριμένη χελώνα, είναι απειλούμενο με εξαφάνιση είδος, και η περιβαλλοντική οργάνωση «Biologicamente» κινήθηκε νομικά εναντίον τους, ζητώντας να λογοδοτήσουν.

Τελικά το ζευγάρι των Ουκρανών, μετά τη διάδοση του βίντεο συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι «δεν γνώριζε τους νόμους που απαγορεύουν να αγγίξουν τις χελώνες».